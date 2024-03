IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Mateusz Musiałowski

Liverpool mierzy się ostatnio ze sporą liczbą kontuzji

Urazów nabawili się m.in. Trent Aleksander-Arnold i Diogo Jota

To powoduje, że kadrę w sporej części uzupełniają młodzi gracze

Szansa na poważny debiut

W ostatnim czasie Liverpool zmaga się z wieloma problemami zdrowotnymi. Wśród zawodników, którzy są kontuzjowani są m.in. Trent Aleksander-Arnold, Diogo Jota czy Alisson Becker. To powoduje, że Jurgen Klopp musi – kolokwialnie mówiąc – szyć z tego, co aktualnie ma do dyspozycji. A w sporej części ma dostępnych na ławce rezerwowych tylko graczy z akademii, którzy dopiero wchodzą do pierwszego zespołu.

Podobnie będzie także w czwartkowy wieczór, kiedy to “The Reds” zmierzą się ze Spartą Praga w ramach 1/8 finału Ligi Europy. W kadrze na tą rywalizację znalazło się miejsce dla dwóch Polaków. Chodzi oczywiście o Mateusza Musiałowskiego oraz Fabiana Mrozka. Skrzydłowy związany jest z ekipą z Anfield od lat, ale szansy debiutu w pierwszej drużynie jeszcze nie dostał. Podobnie jest w przypadku 20-letniego Mrozka, który również czeka na debiut.

