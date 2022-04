PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

FC Barcelona w czwartek zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Europy. Xavi ma powody do zadowolenia, bo odzyskał dwóch istotnych graczy.

Barcelona musi wygrać z Eintrachtem, by awansować do półfinału Ligi Europy

Przed rewanżem Xavi odzyskał Sergino Desta oraz Memphisa Depaya

Powołanie otrzymał także Gerard Pique, ale obrońca nie uzyskał jeszcze zielonego światła od lekarzy

Dest i Memphis wracają do składu na Eintracht

Ostatnie dwa mecze pokazały, że gracze Barcelony złapali lekką zadyszkę. Najpierw mogli cieszyć się, że nie przegrali we Frankfurcie, a następnie w wyszarpnęli zwycięstwo z Levante w ostatniej chwili. W obu tych spotkaniach pozytywne rezultaty dały przeprowadzone przez Xaviego zmiany. Z jednej strony może to cieszyć, bo trener dobrze czyta przebieg spotkania. Z drugiej, pokazuje, że na znaczną część rezerwowych trudno liczyć.

Szkoleniowiec Blaugrany ma jednak pewne powody do zadowolenia. Wyleczyli się bowiem Sergino Dest oraz Memphis Depay. Holender przyda się, prawdopodobnie wchodząc z ławki rezerwowych w drugiej połowie, ale powrót Desta jest jeszcze ważniejszy. Od tygodni Jordi Alba rozgrywa komplet minut na lewej obronie, bo nie ma naturalnego zmiennika. Wystąpić tam może Amerykanin, ale nie mógł wystąpić w ostatnich czterech meczach. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że Dani Alves nie jest zgłoszony do występów w Lidze Europy. Dlatego też we Frankfurcie na prawej stronie defensywy wystąpił nominalny stoper, Ronald Araujo.

Powołanie otrzymał też Gerard Pique. Decyzja na temat jego gotowości do gry zapadnie jednak dopiero w czwartek po badaniach.

Spotkanie przeciwko Eintrachtowi rozpocznie się w czwartek już o godzinie 21:00.

