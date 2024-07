Kapitan Wisły Kraków przed meczem z KF Llapi. “Jest dużo optymizmu”

PressFocus Na zdjęciu: Alan Uryga

Alan Uryga: Musimy zacząć z oczyszczonymi głowami

Wisła Kraków w zeszłym sezonie zdobyła po raz piąty Puchar Polski, co pozwoliło jej awansować do eliminacji Ligi Europy. Pierwszym rywalem Białej Gwiazdy w europejskich pucharach będzie KF Llapi Podujevo. Dla krakowskiego zespołu jest to powrót do rywalizacji w Europie po ponad 12 latach.

Kazimierz Moskal w spotkaniu z dziennikarzami potwierdził, że wyjściową jedenastkę ma w głowie. Zespół na stadionie przy Reymonta jako kapitan wyprowadzi Alan Uryga. Obrońca również pojawił się na środowej konferencji prasowej. Przyznał, że w drużynie czuć spore poruszenie i optymizm przed rywalizacją w europejskich pucharach.

– Oby jak najefektowniej, jak najdłużej i oby napisała się kolejna karta w historii Wisły Kraków, bo wszyscy na to czekaliśmy. Nasi kibice na to zasługują, bo był długi czas oczekiwań na takie mecze – stwierdził Uryga, cytowany w serwisie “wislakrakow.com”.

Dodał, że puchary to nowe otwarcie i zespół musi zapomnieć o tym, co było w tamtym sezonie. – Mówię tutaj o negatywnych emocjach z ligi i o tych ultra pozytywnych z pucharu. Musimy znaleźć balans, złoty środek i zacząć z oczyszczonymi głowami – podkreślił.

– Okres przygotowawczy był krótki, ale trzy tygodnie z hakiem to nie jest na tyle krótki czas, żeby się nie dało pewnych rzeczy poprawić. Wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko, żeby progres zrobić. I tak, wydaje mi się, że jesteśmy gotowi na to, żeby już od jutra rywalizację w Lidze Europy czy za chwilę w naszej lidze podjąć – podsumował. Początek spotkania Wisły Kraków z KF Llapi Podujevo o godzinie 20:30.