fot. PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Rode

Eintracht Frankfurt w środowym finale Ligi Europy mierzył się z Rangersami. Walki z udziałem obu ekip nie brakowało. Potwierdza to sytuacja z pierwszej połowy, gdy w pewnym momencie zalany krwią na murawę upadł Sebastian Rode.

Bardzo ciekawe zawody miały miejsce w Sewilli, gdzie Eintracht mierzył się z Rangersami

W finale Ligi Europy nie brakowało walki

Na własnej skórze o brutalności przeciwników przekonał się Sebastian Rode

Finał Ligi Europy bez miękkiej gry

Eintracht Frankfurt przystępował do batalii z drużyną ze Szkocji w roli faworyta. Rangers jednak nie zamierzali tanio sprzedać skóry w boju rozgrywanym na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.

Podopieczni Giaanniego Van Bronckhorsta w rywalizacji z ekipą z Bundesligi od pierwszych fragmentów rywalizacji zaprezentowali bardzo agresywne oblicze. Następstwem tego był fakt, że już w piątej minucie zalany krwią na murawę upadł Sebastian Rode. Kapitan Eintrachtu starł się Jonem Lundstramem. Jednocześnie na boisko musiały wkroczyć służby medyczne, które na głowę zawodnika niemieckiej ekipy nałożyły charakterystyczny niebieski opatrunek.

FUERTE ENTRADA AL INICIO DE LA PRIMERA PARTE #UELfinal#EuropaLeaguexFOX l Lundstram fue a buscar la pelota divida y Sebastian Rode recibió un impacto que generó la entrada de la asistencia médica



El capitán de los alemanes necesitó vendaje para continuar en el partido 🤕 pic.twitter.com/1lgXvYjY3D — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 18, 2022

Mimo że wydawało się, że Rode będzie musiał szybko opuścić boisko, co sugerowali też rozgrzewający się intensywnie za linią boczną boiska piłkarze Eintrachtu, to ostatecznie doświadczony zawodnik wrócił do gry. 31-latek kontynuował grę z bandażem na głowie. Tymczasem piłkarz rywali nie otrzymał za ostre wejście w przeciwnika nawet upomnienia.

