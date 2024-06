Raper stworzył hymn dla reprezentacji Polski na Euro 2024

Patryk Bielewicz, szerzej znany jako MC Sobieski, stworzył hymn dla reprezentacji Polski na Euro 2024. To kolejna taka produkcja tego rapera.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Kiwior i Lewandowski

MC Sobieski opublikował hymn dla reprezentacji Polski na Euro 2024

Euro 2024 nadchodzi wielkimi krokami, a kibicom powoli zaczynają się udzielać coraz większe emocje. Od lat nieodzownym elementem turniejów piłkarskich jest muzyka, co potwierdza fakt, że często kojarzymy niektóre utwory z konkretną imprezą.

Oficjalnym hymnem mistrzostw Europy w Niemczech jest utwór “Fire”. Jednak warto również zwrócić uwagę na polskich artystów, którzy postanowili wesprzeć Biało-czerwonych swoimi kawałkami. We wtorek (4 czerwca) do serwisu YouTube trafił utwór rapera o pseudonimie MC Sobieski.

“Nazywam się Patryk Bielewicz, choć bardziej znany jestem jako MC Sobieski. Od wielu lat zajmuję się muzyką, którą dzielę się z fanami na łamach mojego kanału na YouTube. Kanał śledzi ponad 150 000 osób. Nieuleczalna choroba oczu sprawiła, że z dnia na dzień widzę coraz mniej. Pomimo że moje oczy gasną, to nigdy nie zgasła miłość do muzyki i piłki nożnej. Od dziecka jestem kibicem naszej reprezentacji i od roku 2012 wspieram ją poprzez muzykę. Dużymi krokami zbliżają się Mistrzostwa Europy w Niemczech, więc postanowiłem dotrzymać tradycji i stworzyłem dla biało-czerwonych specjalną piosenkę. Liczę, że mój hymn dotrze do Polaków i doda im otuchy podczas turnieju” – zachęca artysta.

Warto przypomnieć, że w 2016 roku raper stworzył podobny utwór, który do tej pory w YouTube zebrał 2,3 miliona wyświetleń.

MC Sobieski – EURO 2024 | HYMN DLA REPREZENTACJI POLSKI