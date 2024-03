Lionel Messi z miejsca stał się królem Major League Soccer. Władze rozgrywek już planują mecz swoich gwiazd z odpowiednikami z meksykańskiej Ligi MX. MLS zrobił wszystko – wraz z doborem terminu – by kapitan reprezentacji Argentyny dowodził też zespołem złożonym z najlepszych graczy ligi.

IMAGO / Icon Sportswire Na zdjęciu: Lionel Messi

W tym roku gwiazdy Major League Soccer zmierzą się ze swoimi odpowiednikami z meksykańskiej Ligi MX

Amerykanom zależy, by ich drużyną dowodził Lionel Messi

Dlatego też do starcia dojdzie pod koniec lipca, między rozgrywkami Copa America, a igrzyskami olimpijskimi

MLS chce, by Messi dowodził drużyną gwiazd

Najlepsi gracze Major League Soccer co roku zbierają się, by zmierzyć się z rywalem w meczu gwiazd. W ostatnich latach reprezentanci amerykańskiej ligi grali, przykładowo, z Realem Madryt, Arsenalem FC czy Juventusem FC.

Nieraz też mierzyli się też ze swoimi odpowiednikami z meksykańskiej Ligi MX. Podobnie ma być w tym roku.

Rzecz jasna, najbliższe starcie gwiazd będzie dla Amerykanów wyjątkowe. Po raz pierwszy w ich szeregach może bowiem znaleźć się Lionel Messi. Władze ligi chcą wręcz, by kapitan reprezentacji Argentyny poprowadził kolegów w istotnym, pod względem marketingowym, starciu. Dlatego też zrobiły wszystko, by 36-latek wziął w spotkaniu udział. Odbędzie się ono w Columbus, 24 lipca. To termin pomiędzy Copa America, a igrzyskami olimpijskimi, czyli dwoma turniejami, w których Messi niemal na pewno weźmie udział.

Argentyńczyk rozegrał dla Interu Miami już 16 spotkań. Zanotował w nich 12 bramek i sześć asyst.

