Liverpool FC w środę pokonał Southampton FC (3:0) i awansował do kolejnej rundy Pucharu Anglii. Juergen Klopp porównał swoich młodych graczy do Luke’a Littlera. Ten, mając zaledwie 17 lat, stał się gwiazdą darta. Co jednak istotne, na co dzień Anglik jest zadeklarowanym kibicem Manchesteru United.

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Luke Littler

Juergen Klopp w ostatnim czasie nie może się nachwalić swoich młodych podopiecznych

Niemiec porównał wpływ jednego z nich do Luke’a Littlera

17-latek, prywatnie fan Manchesteru United, skomentował tę wypowiedź

“Jeśli chce nas porównywać, to może”

Luke Littler to bez wątpienia największa, wschodząca gwiazda darta. O młodziutkim graczu zrobiło się głośno podczas niedawnych świąt Bożego Narodzenia. 17-latek doszedł do finału mistrzostw świata, gdzie jednak musiał uznać wyższość Luke’a Humphriesa. Mimo tego nikt nie kwestionuje tego, że Anglik zdefiniuje swoją dyscyplinę sportu w najbliższej dekadzie.

Ostatnio o Littlerze mówił nawet Juergen Klopp. Jego Liverpool FC musi ostatnio radzić sobie z prawdziwą plagą kontuzji. Mimo tego The Reds zdołali wygrać finał Pucharu Ligi przeciwko Chelsea FC, a ostatnio rozbili Southampton FC w Pucharze Anglii (3:0). Spora w tym rola młodych piłkarzy z Anfield Road, którzy świetnie wpasowali się do drużyny i zastąpili wielkie gwiazdy. Po wspomnianym meczu ze Świętymi, niemiecki szkoleniowiec porównał do Littlera Jaydena Dannsa. Nie byłoby w tym nic kontrowersyjnego, gdyby nie fakt, że 17-latek jest zadeklarowanym kibicem odwiecznych rywali Liverpoolu FC, czyli Manchesteru United.

– Oglądałem niedawny finał i młode chłopaki radzą sobie dobrze. Ale jeśli chce porównywać ich do mnie, ma do tego prawo. Wstałem i ktoś powiedział mi o tym, że Klopp użył tego porównania. Sprawdziłem to wideo, zostawiłem pod nim lajka i poszedłem dalej. Nic specjalnego – skomentował Littler.

Liverpool FC w sobotę zmierzy się w Premier League z Nottingham Forest. Następnie Anglików czeka pierwsze starcie w Lidze Europy ze Spartą Praga.

