Złota Piłka nie dla Viniciusa Jr. Real jest wściekły, wydał oświadczenie

Vinicius Junior nie otrzyma Złotej Piłki, co według doniesień "AS" wywołało szok i oburzenie w obozie Realu Madryt. Klub zdecydował się odwołać udział w gali, o czym już wcześniej informował między innymi Fabrizio Romano.

Źródło: AS

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt w szoku i gniewie po decyzji o Złotej Piłce

Real Madryt jest w szoku, a zarazem w klubie zapanowała ogromna wściekłość po informacji, że Vinicius Junior nie zdobędzie Złotej Piłki w tym roku, a nagroda trafi do Rodrigo. Ta wiadomość, jak donoszą media, wywołała ogromne poruszenie w klubie, który zdecydował się zbojkotować galę.

Klub odwołał całą wyprawę na ceremonię i nikt z przedstawicieli Realu nie pojawi się na wydarzeniu. Vinicius już wie, że nie wygra, i postanowił nie uczestniczyć w gali, co poparli jego koledzy z drużyny.

Real Madryt uważa, że kryteria przyznawania nagrody są niesprawiedliwe i nie szanują osiągnięć klubu. – Jeśli kryteria nie wskazują na zwycięstwo Viniciusa, powinny uhonorować Carvajala. Skoro tak się nie stało, jest oczywiste, że Złota Piłka i UEFA nie szanują Realu Madryt, a Real nie będzie tam, gdzie go nie szanują – przekazuje klub w oświadczeniu. Osoby z otoczenia Viniciusa są zdezorientowane i nie rozumieją tej decyzji, podkreślając, że zawodnik zasłużył na to wyróżnienie swoimi występami na boisku.

Ancelotti był nominowany do tytułu najlepszego trenera, a Lunin do nagrody Yashina. Mimo to nikt z klubu nie pojawi się na gali. Decyzja ta jest bezprecedensowa i pokazuje głębokie niezadowolenie Królewskich z decyzji organizatorów. Atmosfera w klubie jest napięta. “AS” dodaje też, że brak obecności Realu Madryt na gali Złotej Piłki może mieć daleko idące konsekwencje w relacjach z UEFA i organizatorami nagrody.