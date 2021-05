Zinedine Zidane według doniesień Goal Spain oraz Onda Cero jest zdecydowany, aby po zakończeniu sezonu rozstać się z Realem Madryt. Francuz miał już podobno przekazać decyzję w sprawie swojej przyszłości drużynie.

Zidane wkrótce zakończy swoją pracę z Los Blancos

Zinedine Zidane wciąż ma szansę na wygrania mistrzostwa Hiszpanii z Królewski. Real aktualnie plasuje się na drugiej pozycji w tabeli La Liga, legitymując się dorobkiem 78 punktów na koncie. Do pierwszego Atletico traci dwa oczka.

– Ktoś może pomyśleć, że za każdym razem, gdy rezygnuję z pracy, chcę zdjąć z siebie jakąkolwiek odpowiedzialność lub niektóre sprawy stają się zbyt skomplikowane. Absolutnie tak nie jest. Staram się dokładnie wywiązywać ze swoich obowiązków. Czasem jednak przychodzi moment, gdy zmiana jest potrzebna. Nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich. Da dobra klubu, ludzi – mówił opiekun Los Blancos przed niedzielnym starciem ligowym.

Zidane ma obecnie kontrakt ważny do końca czerwca 2022 roku. Na dzisiaj trener nie chciał wpros powiedzieć, jakie ma plany na swoją przyszłość. Decyzję w każdym razie miał już podjąć, a jej ogłoszenie ma nastąpić po zakończeniu sezonu, podając hiszpańscy dziennikarze.

Trzech kandydatów do zastąpienia Francuza

Według doniesień Goal Spain i Onda Zero utytułowany przekazał już komunikat o swoim rozstaniu z klubem po sezonie piłkarzom. Miał to zrobić przed starciem z Sevillą w minioną niedzielę. Wpływ na to miała mieć postawa kilku gwiazd Realu, która do tego stopnia wyprowadzała z równowagi Zidane’a, że ten w trakcie kampanii był już podobno kilka razy gotowy zrezygnować z pracy w Realu. Ciekawe jest natomiast to, że klub wygląda na to, że jest gotowy na przeprowadzenie latem rewolucji kadrowej zgodnie z oczekiwaniami francuskiego szkoleniowca. Trudno jednak z pełnym przekonaniem stwierdzić, czy Zidane będzie na to gotowy.

Gdyby faktem się stało, że Francuz odejdzie z klubu, to media mają już trzech kandydatów do zastąpienia Zidane’a. Są nimi Massimiliano Allegri, Raul Gonzalez oraz Joachim Loew. Włoch aktualnie pozostaje bez pracy, co ma miejsce od momentu, gdy rozstał się z Juventusem. Hiszpan jest szkoleniowca rezerw Królewskich. Tymczasem Niemiec po Euro 2020 pożegna się z reprezentacją Niemiec, więc niewykluczone, że spróbuje nowego wyzwania, którym byłaby praca w klubie.

