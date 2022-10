PressFocus Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane okrzyknął napastnika Realu Madryt Karima Benzemę najlepszym francuskim napastnikiem wszech czasów po triumfie w plebiscycie Złotej Piłki.

Benzema otrzymał w poniedziałek Złotą Piłkę

Zidane uważa gracza Realu za najlepszego napastnika w historii Francji

Benzema po pięcioletniej nieobecności w kadrze pojedzie na mundial do Kataru

Zidane chwali Benzemę

Karim Benzema otrzymał Złotą Piłkę na początku tego tygodnia po raz pierwszy w swojej karierze, strzelając 44 gole w 46 meczach dla Realu Madryt w zeszłym sezonie, prowadząc Królewskich do triumfu w La Liga i Lidze Mistrzów.

– Najlepszy napastnik w historii francuskiego futbolu? Każdy ma swojego ulubionego zawodnika. Niektórzy powiedzą, że to Jean-Pierre Papin ze swoimi wyjątkowymi golami, inni będą rozmawiać o Michelu Platinim – powiedział Zidane w rozmowie z francuskimi dziennikarzami.

– Dla mnie jest nim Karim, tak, ponieważ znam go bardzo dobrze i wiem, ile jest wart. W każdym razie zasłużył na to wyróżnienie. Życzę mu, aby nadal bił kolejne rekordy w Realu Madryt oraz reprezentacji Francji. Jest w stanie osiągnąć jeszcze wyższy poziom – dodał Zidane.

Benzema przez pięć lat nie był powoływany do kadry narodowej Francjii, w wyniku czego nie uczestniczył w mundialu w Rosji, na którym Les Blues sięgnęli po mistrzostwo świata. Obecnie gracz Realu wrócił do reprezentacji swojego kraju. Łącznie ma na swoim koncie 37 goli w 97 meczach. Najlepszym strzelcem w historii Francji jest Thierry Henry z 51 trafieniami. Zidane do siatki rywala trafił 31 razy w 108 spotkaniach.

Zobacz również: Prezydent Barcelony ukarany grzywną po El Clasico