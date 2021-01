Zidane pod gradobiciem pytań. Sergio Ramos odejdzie?

Zinedine Zidane na początku roku musi radzić sobie z wieloma przeciwnościami. W szeregach królewskich dzieję się na prawdę sporo. Odnowienie kontraktu z Sergio Ramosem oraz Lucasem Vasquezem, wciąż stoi pod znakiem zapytania, z kolei francuska prokuratura wznowiła śledztwo dotyczące afery z Karimem Benzemą z 2015 roku.

Hiszpańskie media w czwartek poinformowały o kontakcie trenera Królewskich z osobą zarażoną koranowirusem. W piątek na przedmeczowej konferencji Francuz oznajmił, że uzyskał wynik negatywny i wraz z całą drużyną wybiera się do Pampeluny.

Obecnie w Hiszpanii szaleją niskie temperatury, którym towarzyszą burze śnieżne. Niewykluczone jest, że rywalizacja Osasuny z Realem Madryt może zostać przełożona. Reakcja Zidane na warunki pogodowe była jasna: To pierwszy raz od 25 lat, kiedy taka zima może nawiedzić Hiszpanię. Nie wiemy dokładnie, co będzie jutro. Wszyscy ludzie, którzy tu pracują zrobią wszystko, abyśmy mogli normalnie wyjść na boisko. Przygotowujemy się na grę taką, jaka będzie – oznajmił Francuz.

Władze Realu Madryt nadal ociągają się w kontekście nowych umów dla Sergio Ramosa i Lucasa Vasqueza. W tej sprawie 48-latek nie ma nic nowego do dodania: Nie chcę, aby Sergio i Lucas odeszli, ale w piłce nożnej nigdy nic nie wiadomo. Ważne jest, aby szybko to naprawić. Wiesz, co myślę i mam nadzieję, że nowe kontrakty w końcu zostaną podpisane. Zobaczymy co się wydarzy. W tej chwili są tutaj i myślimy o jutrzejszym meczu – jasno stwierdził Zidane.

Nieoczekiwanie kilka dni temu francuska prokuratura wznowiła śledztwo dotyczące afery w reprezentacji Francji, w których głównym winowajcą jest Karim Benzema. Najlepszy strzelec Królewskich milczy w tej sprawie, ale może liczyć na pełne wsparcie od swojego rodaka: Wspieram go. Nie są to łatwe sytuacje. Widzę, że ma się dobrze, abstrahuje od tego i koncentruje się na swojej pracy. To skomplikowana sytuacja. Karim ciężko pracuje i jest mocno skupiony na obronie mistrzostwa – skomentował trener Realu Madryt.

Królewscy w sobotę zagrają z Osasuną Pampeluną w ramach 18. kolejki La Lia. Real jest faworytem, jednak w obecnych warunkach pogodowych wszystko może się wydarzyć. Rywalizacja wystartuje o godzinie 21:00. Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal + Sport.