Szefostwo FC Barcelony przekonało piłkarzy do rozegrania towarzyskiego meczu w USA. Piłkarze za rozegranie tego meczu otrzymają po 100 tysięcy euro.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: FC Barcelona

FC Barcelona ma rozegrać mecz w Stanach Zjednoczonych niespełna dwa dni po meczu ligowym

Zawodnicy FC Barcelony nie byli przekonani do tego pomysłu

Zarząd “Blaugrany” miał przekonać swoich piłkarzy premią za rozegranie sparingu z Clubem America

100 tysięcy euro dla każdego piłkarza FC Barcelony

FC Barcelona nie od dziś boryka się z problemami finansowymi. Zarząd klubu robi wszystko, aby choć trochę podreperować budżet finansowy. Jednym z pomysłów jest rozegranie towarzyskiego meczu za oceanem. Za mecz z Clubem America hiszpańska drużyna ma zainkasować prawie 5 milionów euro. Problem w tym, że termin rozegrania sparingu wypada na dzień 21 grudnia. Natomiast planowo w kalendarzu ligowym Barcelona ma 20 grudnia spotkanie ligowe z Almerią.

Zawodnicy “Blaugrany” nie byli przekonani do tego pomysłu. Po pierwsze, aby dostać się do USA, trzeba odbyć kilkunastogodzinny lot. Po drugie piłkarze byliby zmęczeni spotkaniem z Almerią. Jednak szefostwo klubu miało znaleźć sposób na przekonanie graczy do występu w tym starciu. Według gazety “Sport” zarząd “Dumy Katalonii” zaproponował zawodnikom po 100 tysięcy euro premii.

FC Barcelona aktualnie zajmuje 4. miejsce w lidze. Mają na swoim koncie 31 punktów. Do Realu Madryt tracą 4 punkty. W następnej kolejce zmierzą się z Atletico Madryt.

