Lamine Yamal jest gwiazdą początku bieżącego sezonu. Niebawem 16-latek ma podpisać kontrakt wiążący go na trzy sezony z Barceloną. Z kolei gdy tylko osiągnie pełnoletniość, ma związać się z klubem aż do 2030 roku.

IMAGO / Ricardo Larreina Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal to objawienie początku tego sezonu. Niedawno został najmłodszym debiutantem i strzelcem w historii reprezentacji Hiszpanii

Niebawem FC Barcelona poinformuje o przedłużeniu z nim umowy do 2026 roku

Gdy 16-latek osiągnie pełnoletniość, Jorge Mendes porozumiał się już z klubem w sprawie kontraktu do 2030 roku

Yamal spokojny o przyszłość. Barcelona ma plan na siedem lat do przodu

Lamine Yamal jest rewelacją początku sezonu. Już w ubiegłej kampanii został najmłodszym debiutantem w historii FC Barcelony. Teraz jest dla Xaviego Hernandeza pierwszym wyborem na prawym skrzydle, gdzie gwarantuje przebojowość i wypracowuje gole. Niezwykły talent 16-latka dostrzeżono też w reprezentacji Hiszpanii. Kilka dni temu skrzydłowy został najmłodszym debiutantem i strzelcem bramki w historii La Rojy, gdy ta rozbiła Gruzję (7:1).

Mundo Deportivo donosi, że Blaugrana ma już długofalowy plan wobec swojej najnowszej perełki. Wszystkiemu sprzyja świetna relacja na linii Joan Laporta – Jorge Mendes. Portugalczyk reprezentuje Yamala. W najbliższych dniach klub ma poinformować o przedłużeniu z piłkarzem umowy do 2026 roku. Obie strony już dawno doszły do porozumienia, szukają tylko odpowiedniego dnia do ogłoszenia finalizacji rozmów. Jako, że Hiszpan jest niepełnoletni, może podpisać kontrakt na maksymalnie trzy sezony do przodu. Jednakże, już w 2025 roku – gdy piłkarz skończy 18 lat – ma związać się z mistrzami Hiszpanii aż do 2030 roku. Kataloński dziennik przekonuje, że choć jest to plan dalekosiężny, wszystkie strony wyraziły już na niego zgodę.

Yamal rozegrał cztery spotkania La Ligi w tym sezonie. Zanotował w nich dwie asysty.

