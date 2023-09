fot. Imago/Alberto Gardin Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona zagra w sobotę z Realem Betis

Xavi Hernandez domaga się cierpliwości i wierzy w lepsze wyniki

Hiszpański szkoleniowiec wychwala mentalność Ferrana Torresa

“Takie jest otoczenie Barcelony”

Pomimo zdobycia mistrzowskiego tytułu, Xavi Hernandez nieustannie czuje presję ze strony kibiców i dziennikarzy, którzy kwestionują jego umiejętności trenerskie. Od początku kampanii 2023/2023 FC Barcelona punktuje nieźle, choć w swoich spotkaniach nie przekonuje. Przed meczem z Realem Betis Xavi po raz kolejny stwierdził, że otoczenie klubu powinno uzbroić się w cierpliwość.

– Pod tym względem Manchester City czy inny klub nie ma nic wspólnego z Barceloną. I Pep doskonale o tym wie. To zupełnie coś innego. Wy wymagacie wygrywania. Ale ja powtarzam, że wygrywanie jest konsekwencją dobrej gry. Rozgrywaliśmy bardzo dobre mecze, słabsze mecze, czasami graliśmy świetnie, ale przegrywaliśmy jak np. z Bayernem 0-2. Ale wy mi mówicie, że trzeba wygrywać. Takie jest otoczenie Barcelony. Tak, trzeba wygrywać, ale my uważamy, że wygrywanie jest konsekwencją dobrej gry. My też musimy mieć cierpliwość, ale tu nie ma tyle cierpliwości jak w innych klubach. Co do tego mam jasność – zapewnia.

Od kilku tygodni trwa transformacja Ferrana Torresa, który po sporych problemach w minionym sezonie postanowił zmienić swoją sytuację na Camp Nou. Xavi wychwala jego mentalność.

– O Ferranie Torresie mogę powiedzieć, że to, co udało mu się pokonać, ma wielką wartość. Tutaj krytykowano go do maksimum, praktycznie się z niego śmiano, że nie zasługuje na grę w Barcelonie czy reprezentacji i patrz na jego sytuację. On sam odwrócił tę sytuację. Ma spektakularną siłę mentalną – uważa szkoleniowiec.

