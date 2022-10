fot. PressFocus Na zdjęciu: Xavi

Po środowym remisie z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów w obozie FC Barcelony doszło do sporego zamieszania. Xavi jest zawiedziony występem swoich podopiecznych, a za jednego z winowajców uznał Gerarda Pique, który zostanie odstawiony od wyjściowej jedenastki.

FC Barcelona zremisowała w środę z Interem Mediolan 3-3 i niemal straciła szansę na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów

Xavi jest bardzo zawiedziony występem swoich podopiecznych

Zaplanowano już szereg wiążących decyzji, a jedną z nich jest odstawienie Gerarda Pique

Barcelona liże rany po niepowodzeniu

Środowe starcie z Interem Mediolan zapowiadane było przez przedstawicieli FC Barcelony jako “finał”. Sytuacja w grupie stała się na tyle skomplikowana, że tego dnia konieczne było zwycięstwo. Finalnie na Camp Nou padł remis 3-3, co niemal wyklucza szanse “Duma Katalonii” na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Ekipie ze stolicy Katalonii nie pomogły nawet dwie bramki Roberta Lewandowskiego.

Hiszpańska prasa donosi, że na taki wynik bardzo źle zareagował Xavi, który miał wiele pretensji do swoich podopiecznych. Był zawiedziony ich postawą, co dobitnie pokazał już na pomeczowej konferencji prasowej. Po nieprzespanej nocy w jego głowie urodziło się wiele decyzji, które zamierza wprowadzić do zespołu.

“AS” przekonuje, że jedną z nich jest odstawienie Gerarda Pique, który w środę przyczynił się do słabej postawy defensywy. W obecnym sezonie jest on piątym stoperem FC Barcelony, natomiast na skutek problemów kadrowych zagrał z Interem Mediolan od pierwszej minuty. W najbliższych miesiącach ma się to już nie powtórzyć, gdyż Xavi świadomie zamierza z niego zrezygnować. Wiele wskazuje na to, że w zbliżającym się meczu z Realem Madryt wystąpi Jules Kounde, który ostatnio leczył kontuzję, odniesioną w trakcie wrześniowego zgrupowania reprezentacji Francji.

Na tym nie koniec. “AS” zapowiada, że Pique będzie pierwszą ofiarą remisu z wicemistrzem Włoch, ale nie ostatnią. Konsekwencje mają spotkać również innych zawodników.

