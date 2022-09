PressFocus Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres przybył do Barcelony w styczniowym okienku transferowym na początku tego roku. Były as z Walencji został sprowadzony z Manchesteru City za kwotę przekraczającą 50 milionów euro i miał być przyszłością katalońskiej ofensywy.

Ferran Torres trafił do Barcelony z Manchsteru City w styczniu tego roku

Młody Hiszpan miał dobry początek w zespole z Camp Nou

Jednak po letnich transferach Dumy Katalonii stracił miejsce w składzie

Ferran Torres musi zacząć strzelać bramki

Ferran Torres, chociaż pokazał przebłyski swoich umiejętności, nie potrafi jeszcze w pełni zabłysnąć i sprostać oczekiwaniom, które zostały na niego nałożone po jego przybyciu na Camp Nou. Torres zakończył sezon 2021/22 z siedmioma bramkami i sześcioma asystami w 26 meczach dla Barcelony.

Jednak transfery Roberta Lewandowskiego i Raphiny, w połączeniu z przedłużeniem kontraktu z Ousmane Dembele, spowodowały, że reprezentant Hiszpanii w spadł w klubowej hierarchii i w obecnej kampanii Xavi nie stawia na niego już tak często.

Chociaż wpłynęło to na jego czas gry, a co za tym idzie na rytm meczowy, Torres nie wykorzystał w pełni szans, które otrzymał. Rzeczywiście, w sześciu występach we wszystkich rozgrywkach (dwukrotnie od początku) strzelił tylko jedną bramkę i zaliczył jedną asystę.

Jednak pomimo słabego początku sezonu, trener Xavi Hernandez nie ma wątpliwości co do 22-letniego napastnika i nadal będzie na niego stawiał, tak przynajmniej twierdzą hiszpańscy dziennikarze.

Xavi ceni młodego zawodnika między innymi za jego fizyczny aspekt gry czy stosowanie wysokiego pressingu. Xavi wystawił Torresa w pierwszym składzie w meczach z Realem Sociedad i Cadizem i zdecydował się wprowadzić go na plac gry przed Ansu Fatim w meczu z Bayernem Monachium, gdy Barcelona przegrywała i szukała bramek. Pokazuje to też w pewnym stopniu poziom wiary, jaką menedżer obdarzył byłego napastnika Manchesteru City. I jest duża szansa, że Torres zagra od początku również w sobotę, gdy Barca zmierzy się z Elche. Jeśli tak się stanie, 22-latek musi wykorzystać swoją okazję i zacząć zdobywać bramki.

