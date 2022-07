PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona zremisowała 2:2 z Juventusem w kolejnym towarzyskim spotkaniu podczas tournee po Stanach Zjednoczonych. Szkoleniowiec Dumy Katalonii Xavi Hernandez nie krył zadowolenia z postawy Ousmane Dembele, a także skomentował kolejny występ Roberta Lewandowskiego w barwach jego zespołu.

Remisem 2:2 zakończyło się towarzyskie spotkanie Barcelony z Juventusem, które rozegrane zostało w Dallas

Robert Lewandowski ponownie nie trafił do bramki rywali, ale szkoleniowiec katalońskiego klubu Xavi Hernandez się tym nie martwi

Na słowa pochwały ze strony Xaviego zasłużyli Ousmane Dembele i Miralem Pjanić

Xavi tonuje nastroje

FC Barcelona rozegrała w nocy z wtorku na środę trzecie spotkanie podczas amerykańskiego tournee. Tym razem stoczyła zacięty pojedynek z Juventusem, który zakończył się remisem 2:2. Choć gra katalońskiego zespołu pozostawiała wiele do życzenia, trener Xavi Hernandez uważa, że drużyna zmierza w dobrym kierunku.

– Byliśmy bardziej ociężali niż zwykle, ale składam to na karb braku rytmu, upału i boiska, które było bardzo suche. W pierwszej połowie mieliśmy trochę problemów, ponieważ zawodnicy ze środka i skrzydłowi muszą lepiej bronić w środku. Wyjeżdżamy jednak z dobrym samopoczuciem. Jesteśmy na dobrej drodze – powiedział Xavi, cytowany przez Sport.

Xavi starał się również tonować euforię, która pojawiała się u niektórych po ostatnim zwycięstwie nad Realem Madryt: – Kto powiedział, że jesteśmy najlepszą drużyną w Europie? Nie panuje wśród nas żadna euforia, nie ma na ten temat debaty, musimy podchodzić do tego spokojnie. Jesteśmy na dobrej drodze, ale musimy być bardzo pokorni i ciężko pracować, tak jak to robimy.

Xavi wierzy w Lewandowskiego

Drugi występ w barwach Barcelony zaliczył Robert Lewandowski. Reprezentant Polski doszedł do dwóch sytuacji strzeleckich, ale ponownie nie udało mu się trafić do bramki. Xavi jest jednak przekonany, że gole w wykonaniu Lewandowskiego wkrótce przyjdą.

– On bardzo nam pomaga swoją pracą i wywieraną presją. Gole przyjdą, bo strzelał je przez całą swoją karierę. To zawodnik o niezwykłych dla nas umiejętnościach i bardzo nam pomoże – powiedział szkoleniowiec.

Dobre występy Dembele i Pjanica

W meczu z Juventusem najlepsze wrażenie po sobie pozostawił Ousmane Dembele, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców po dwóch świetnych akcjach. – Pokazał co potrafi robiąc różnicę z akcjami jeden na jeden z prawego skrzydła. To inny, wyjątkowy zawodnik i daje nam bardzo dużo. Musi robić różnicę, być bardziej konsekwentny i strzelać więcej bramce. Nie znam tego Dembele, którego znałem wcześniej. Odkąd przybyłem, widzę go szczęśliwego i zawsze mówi mi, że jest zaangażowany w projekt. Widziałem go w takim stanie od listopada, dlatego tak bardzo nalegałem na jego pozostanie – powiedział Xavi.

Trener Barcelony był również bardzo zadowolony z postawy Miralema Pjanicia: – Bardzo mi się podobał. Gdy ma piłkę dużo nam daje, bardzo dobrze odnajdywał zawodników, ma wizję gry, która jest czymś wyjątkowym w futbolu, ponieważ nie ma wielu takich piłkarzy. Zawsze patrzy do przodu, bardzo dobrze szuka podania do dziewiątki. Rozegrał świetne spotkanie.

