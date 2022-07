PressFocus Na zdjęciu: Jules Kounde

Jak informuje Fabrizio Romano, choć rozmowy pomiędzy Sevillą a Barceloną wciąż trwają, Jules Kounde jest coraz bliższy dołączenia do Dumy Katalonii. Rozmowy zmierzają w dobrym kierunku.

Jules Kounde jest coraz bliższy dołączenia do FC Barcelony

Francuz zaakceptował już warunki indywidualnego kontraktu

Negocjacje między klubami nadal trwają, ale zmierzają w dobrym kierunku

Kounde coraz bliżej Barcelony

Jules Kounde jest w Sevilli od lipca 2019 roku, a jego kontrakt wygasa za dwa lata. Wszystko jednak wskazuje na to, że już tego lata 23-latek zmieni barwy klubowe i dołączy do Barcelony.

Początkowo wydawało się, że obrońca zasili szeregi londyńskiej Chelsea, jednak w pewnym momencie sytuacja zmieniła się diametralnie i The Blues zostaną uprzedzeni przez FC Barcelonę. Będzie to druga porażka ekipy z Premier League mając na uwadze, że Matthijs de Ligt, który był przez bardzo długi czas łączony z przenosinami na Stamford Bridge ostatecznie trafił do Bayernu Monachium.

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, rozmowy między Sevillą a Barceloną nadal trwają, ale zmierzają w dobrym kierunku i w najbliższym czasie może spodziewać się finalizacji tego transferu. Również Katalończycy są coraz bardziej pewni swego w prowadzonych negocjacjach. Ponadto Kounde zaakceptował już warunki indywidualnego kontraktu.

Kounde ma na swoim koncie blisko sto występów w Primera Division, w których strzelił pięć goli i zaliczył trzy asysty. POnadto Francuz rozegrał dwanaście spotkań w Lidze Mistrzów i osiemnaście w Lidze Europy.

