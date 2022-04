PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

W poniedziałkowy wieczór Barcelona w kolejnym ligowym spotkaniu zmierzy się z Cadiz. Szkoleniowiec Dumy Katalonii Xavi Hernandez podczas przedmeczowej konferencji prasowej wrócił jeszcze do kwestii pucharowego spotkania z Eintrachtem Frankfurt.

FC Barcelona straciła w czwartek szansę na zdobycie europejskiego trofeum w tym sezonie

Duma Katalonii niespodziewanie została wyeliminowała w ćwierćfinale przez Eintracht Frankfurt

Xavi przyznał, że duży wpływ na postawę jego zespołu miała panująca na trybunach atmosfera

Złe przeczucia

FC Barcelona w czwartek pożegnała się z rozgrywkami Ligi Europy, po tym jak na własnym stadionie przegrała 2:3 z Eintrachtem Frankfurt. Podczas tego meczu na trybunach Camp Nou zasiadło około 30 tysięcy kibiców niemieckiego klubu, a Xavi nie ukrywa, że panująca atmosfera miała duży wpływ na grę jego zespołu.

– Piłkarze nie czuli się tak, jakby grali u siebie. To nie jest usprawiedliwienie, ale atmosfera nas przerosła. Nie czuliśmy się komfortowo. Miałem złe przeczucia od pierwszej chwili, gdy wsiedliśmy to autobusu opuszczając hotel. Nie czuliśmy się jak w domu – powiedział Xavi.

– Rzucali w nas wszystkim, piłkarze nie mogli nawet zejść do tunelu. Już w pierwszych minutach sprokurowaliśmy rzut karny. To był fatalny wieczór pod każdym względem, sportowym i instytucjonalnym. Źle się zaczął i źle się skończyłem. Czyliśmy się okradzeni we własnym domu – dodał szkoleniowiec Barcelony.

Barcelona zmienia zasady

Oficjalnie kibicom Eintrachtu Barcelona przekazała pięć tysięcy kibiców, ale ostatecznie na trybunach zasiadło ich znacznie więcej. Szacuje się, że niemiecki klub wspierało 30 tysięcy kibiców. Kataloński klub postanowił w związku z tym postanowił zmienić zasady sprzedaży biletów na mecze europejskich pucharów. Od tego momentu nie będą one mogłby być zbywane.

– Klub z pewnym momencie udzieli wyjaśnień albo przynajmniej znajdzie rozwiązanie, aby to się nie powtórzyło. To na pewno był błąd klubu. Kiedy klub dowie się, jakie błędy doprowadził do czwartkowych wydarzeń, wyjaśni nam to – dodał Xavi.

