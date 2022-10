fot. PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona szybko otrząsnęła się po porażce z Realem Madryt. Katalończycy znów imponują błyskiem w oku. W środku tygodnia pokonali Villarreal, a w niedziele wieczorem znaleźli panaceum na Athletic Bilbao. Na temat starcia z Baskami kilka słów wyraził trener ekipy z Camp Nou.

FC Barcelona w niedzielę zanotowała dziewiąte zwycięstwo w sezonie

Katalończycy pokonali Athletic Bilbao, wygrywając z tą ekipa drugi raz z rzędu 4:0

Na temat spotkania kilka słów wyraził opiekun Barcy

FC Barcelona błyszczy skutecznością

FC Barcelona w dwóch ostatnich spotkaniach ligowych zdobyła siedem bramek, nie tracąc żadnej. Następstwem takiego obrotu zdarzeń jest to, że Blaugrana z 28 punktami jest wiceliderem La Liga. Do pierwszego Realu Madryt traci trzy oczka.

– Spodziewaliśmy się, że będzie to bardzo intensywna gra z wysokim rytmem. Wiedzieliśmy, że rywale będą wywierać na nas dużą presję i dodaliśmy kolejnego pomocnika. Dzięki takiemu ruchowi byliśmy w stanie uzyskać przewagę – mówił Xavi Hernandez cytowany przez Markę.

– Ousmane Dembele był dobry, był ważny. Zespół dobrze go rozumiał. Myślę, że kluczem było to, że dopasowaliśmy się do rytmu gry przeciwnika – kontynuował opiekun Barcelony.

– Nie uważam, że poziom rozgrywek La Liga spadł. Wręcz przeciwnie, uważam, że konkurencyjność znacznie wzrosła. Spójrzmy na Real Madryt, Betis, czy Atletico – uzupełnił Hiszpan.

Barce kolejne spotkanie rozegra w Lidze Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium w najbliższą środę. Mecz odbędzie się na Camp Nou. Tymczasem kilka dni później Katalończyków czeka wyjazdowe starcie ligowe z Valencią.

