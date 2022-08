PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi Hernandez wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Realem Sociedad. Szkoleniowiec przyznał, że nie jest pewien pozostania Pierre’a-Emericka Aubameyanga oraz Memphisa Depaya na Camp Nou. Podkreślił też, że priorytetem dla klubu jest zarejestrowanie Julesa Kounde.

Xavi Hernandez wziął udział w konferencji przed meczem Barcelony z Realem Sociedad

Szkoleniowiec nie wypowiedział się jednoznacznie na temat przyszłości Aubameyanga i Depaya

Podkreślił też, że priorytetem dla klubu jest teraz zarejestrowanie Julesa Kounde

“Nie wiemy, co się wydarzy do końca okna transferowego”

Przed Barceloną bardzo trudne wyjazdowe spotkanie z Realem Sociedad. Xavi Hernandez wziął udział w konferencji prasowej przed tym meczem. Najgorętszym tematem związanym z Blaugraną w ostatnich tygodniach są możliwe odejścia Pierre’a-Emericka Aubameyanga oraz Memphisa Depaya. Wcześniej spekulowano, że tylko jeden z nich odejdzie z klubu, tym bardziej, że szkoleniowiec darzy Gabończyka sporym zaufaniem.

– Zobaczymy, na ten moment żaden z nich nie odszedł. Jutro będą dostępni do gry. Tak wygląda sytuacja, ale jak będą oferty, rozważymy je i ocenimy, co będzie dobre dla Barcelony – wyznał Xavi. – Okno transferowe kończy się 31 sierpnia i nie wiemy wszystkiego, co się wydarzy. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Na ten moment liczę na niego, jest naszym piłkarzem i jest dla nas ważny – dodał w kontekście Aubameyanga. Jednocześnie trener podkreślił, co jest obecnie priorytetem dla klubu.

– Najważniejsze jest dla nas teraz zarejestrowanie Julesa Kounde. Rozmawiałem z nim i przedstawiłem mu swój pomysł na grę. Środkowy obrońca Barcelony musi podejmować ryzyko. Jules ma 23 lata, ale ma też spore doświadczenie. Sprowadziliśmy wielkiego zawodnika, który ma mentalność lidera, potrafi wyprowadzać piłkę, wygrywa pojedynki, dobrze gra głową… W Barcelonie trzeba to pokazywać w każdym meczu. Jeśli wytrzyma presję i udowodni, że potrafi grać w klubie takim jak Barca, może być wielkim piłkarzem na teraz i na przyszłość. Ja go widzę bardziej w roli środkowego obrońcy. Jeśli będzie taka konieczność, może zagrać z boku, bo jest wszechstronny – chwalił podopiecznego Xavi. Przypomnijmy, że Francuz jako jedyny z nowych nabytków nie został jeszcze zarejestrowany.

Spotkanie na Estadio Anoeta rozpocznie się w niedzielę o godzinie 22:00.

Czytaj więcej: Włoski beniaminek może uwolnić Barcelonę od obrońcy.

Real Sociedad FC Barcelona 3.40 3.70 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2022 14:53 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin