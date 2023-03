Courtois pogodzony ze stratą tytułu, ale stawia przed Realem inne cele. “Możemy wygrać Ligę Mistrzów i Puchar Króla”

PressFocus Na zdjęciu: Thibaut Courtois

FC Barcelona pokonała Real Madryt w meczu na szczycie

Jedną z najjaśniejszych postaci Los Blancos był Thibaut Courtois

Belg stanął przed kamerami po spotkaniu na Camp Nou

Thibaut Courtois po porażce w El Clasico

Real Madryt przegrał 1:2 z FC Barceloną w spotkaniu 26. kolejki La Ligi i tym samym praktycznie wypisał się z walki o mistrzostwo Hiszpanii. Królewscy do lidera z Katalonii tracą już aż 12 punktów. Thibaut Courtois pogodził się z utratą tytułu mistrzowskiego, ale zaznaczył też, że Los Blancos chcą wygrać Ligę Mistrzów oraz Puchar Króla.

– Czy to koniec ligi? Tak, musimy powiedzieć to sobie szczerze. Bardzo trudno będzie walczyć o La Ligę. Nie poddamy się do samego końca, ale to cztery mecze różnicy. Możemy wygrać Ligę Mistrzów i Puchar Króla. Mam nadzieję, że wrócimy na Camp Nou i pokonamy FC Barcelonę w Copa del Rey – powiedział Thibaut Courtois.

– Zagraliśmy dobry mecz. Obie drużyny miały swoje szanse. Gdyby nie strzelili bramki pod koniec pierwszej połowy, to ten pojedynek mógłby się zupełnie inaczej potoczyć. Taka jest piłka nożna – zakończył belgijski bramkarz.