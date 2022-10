PressFocus Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Pojawiają się nowe informacje w sprawie stanu zdrowia Thibauta Courtoisa. Według hiszpańskich dziennikarzy uraz Belga jest poważniejszy niż pierwotnie sądzono, a jego występ w El Clasico przeciwko FC Barcelonie zaplanowanym na 16 października stoi pod znakiem zapytania.

Wciąż nie wiadomo, czy Courtois będzie zdolny do gry w El Clasico

W niedzielę Real oficjalnie poinformował o kontuzji swojego bramkarza

Według dziennikarzy Belg może nie zdążyć na mecz z Barceloną

Spora strata Realu Madryt przed szlagierem La Liga

O kontuzji Thibauta Courtoisa Real Madryt poinformował w niedzielę. Początkowo absencja reprezentanta Belgii miała wynieść około czterech spotkań: dwóch ligowych z Osasuną i Getafe i oraz rywalizacji z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów. Niektóre źródła twierdziły, że bramkarz do gry może wrócić nawet szybciej niż na zaplanowane w połowie października El Clasico.

Jak się okazuje, uraz gracza Realu jest poważniejszy, o czym informuje hiszpański dziennikarz Mario Cortegana.

– W przypadku Courtois musimy być ostrożni. W niedzielny poranek wydawało się to nieistotne. Teraz plan jest taki, że nie pozwoli mu się zagrać aż do El Clasico. Ale, zobaczmy, jak to się rozwinie – stwierdził Cortagena.

Chociaż Carlo Ancelotti ma nadzieję, że Belg wróci na czas do starcia z Barceloną, jego udział w El Clasico nie jest gwarantowany. Do czasu jego powrotu, między słupkami będzie stał Andriy Łunin. Real Madryt oficjalnie nie ogłosił, kiedy Courtois wróci do gry. Narracja w tej kwestii jest jednak niezmienna od początku – jego stan zdrowia będzie na bieżąco monitorowany.

Po raz pierwszy w tym sezonie w niedzielę Real Madryt stracił ligowe punkty przeciwko Osasunie. Przypadkowo był to również ich pierwszy mecz bez Courtoisa w tej kampanii.

