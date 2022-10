fot. PressFocus Na zdjęciu: Hugo Lloris

Karim Benzema wygrał w poniedziałkowy wieczór pierwszą w karierze Złotą Piłkę. Na temat sukcesu reprezentanta Francji głos zabrał Hugo Lloris, który nie szczędził pochwał w kierunku napastnika Realu Madryt.

Karim Benzema był w sezonie 2021/2022 klasa samą w sobie

Francuz dzięki świetnej poprzedniej kampanii wygrał Złotą Piłkę

Sukces napastnika Realu Madryt skomentował Hugo Lloris

Lloris skomentował prestiżową nagrodę dla Benzemy

Karim Benzema był uważany za głównego faworyta do wygrania Złotej Piłki. Francuz ostatecznie wygrał prestiżową nagrodę, pozostawiając w pokonanym polu Kevina de Bruyne, czy Sadio Mane.

– Miałem szczęście, że spędziłem sezon z Karimem w Lyonie. Wtedy już wyprzedzał wszystkich, wielki talent. Udało mu się osiągnąć transfer do klubu swoich marzeń – Realu Madryt. Tam Karim odniósł wielki sukces – mówił Hugo Lloris cytowany przez Le Parisien.

– Wspaniała kariera Benzemy jest godna podziwu. Odcisnął swoje piętno na historii francuskiego futbolu. Karim był wśród wielkich. Zawdzięcza to tylko sobie i swojej pracy. To jest godne podziwu. Jestem pewien, że Karim będzie chciał dalej występować w tym samym duchu. Zawsze chce więcej. To dobrze dla francuskiej drużyny w przededniu mistrzostw świata – dodał bramkarz Tottenhamu Hotspur.

34-latek broni barw Los Blancos od 2009 roku. Obecny kontrakt Benzemy z Realem wygasa z końcem czerwca 2023 roku. W powszechnej opinii zawodnik wkrótce ma parafować nową umowę z ekipą z Madrytu.

W tym sezonie Benzema rozegrał 10 spotkań, strzelając w nich pięć goli. Francuz ma także jedną asystę na koncie.

