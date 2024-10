fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny chce być wzmocnieniem FC Barcelony

Wojciech Szczęsny w sierpniu rozstał się z Juventusem i podjął decyzję o tym, że kończy piłkarską karierę. Nie wytrzymał jednak długo. W związku z tym, że poważnej kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen i pojawiła się realna szansa na ciekawe życiowe doświadczenie, to 34-latek zdecydował się podjąć wyzwanie i związać swoją przyszłość z FC Barceloną. W rozmowie na kanale Foot Truck zawodnik przekonywał, że chce grać na wysokim poziomie.

– Dużo od siebie wymagam. Bo zrobić, żeby zrobić i mieć zapisane w CV, że przez dziewięć miesięcy byłem zawodnikiem Barcelony… Wolałbym być już wtedy na wakacjach – powiedział Wojciech Szczęsny.

– Jeśli się na to zdecydowałem, to chcę to zrobić na wysokim poziomie – na takim, by móc być z siebie dumnym z tego, co tu zrobiłem, a nie z tego, że tu po prostu trafiłem – kontynuował Polak.

84-krotny reprezentant Polski ma umowę z Katalończykami ważną do końca czerwca tego roku. Rynkowa wartość Szczęsnego kształtuje się natomiast w wysokości sześciu milionów euro. Z ostatnich medialnych doniesień wynika, że polski bramkarz w nowym klubie może zadebiutować po reprezentacyjnej przerwie. Blaugrana zmierzy się wówczas między innymi z: Sevillą. Bayernem Monachium czy Realem Madryt.

