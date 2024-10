Szczęsny gotowy! Pozostała tylko decyzja Flicka

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny gotowy do debiutu na sto procent

Wojciech Szczęsny już od kilku tygodni jest graczem FC Barcelony. Były bramkarz reprezentacji Polski dołączył do Dumy Katalonii po tym, jak bardzo poważnej kontuzji nabawił się Marc-Andre ter Stegen. Niemiec bramkarz wypadł do końca sezonu i to Polak go zastąpi i prawdopodobnie będzie pełnił rolę pierwszego bramkarza zespołu Hanisego Flicka.

Pomimo kilkutygodniowej przerwy od treningów i przebywania na emeryturze, Szczęsny jest bardzo dobrze przygotowany fizycznie do rywalizacji na najwyższym poziomie. Informacje te potwierdziło radio “RAC1”, które wprost stwierdziło, że popularny “Szczena” gotów jest na 100 procent i może zadebiutować w nowych barwach już podczas starcia z Sevillą, które planowane jest na najbliższy weekend.

Ten mecz odbędzie się w niedzielny wieczór i do prawdopodobnie do końca nie będziemy znali odpowiedzi na pytanie, na kogo postawi Hansi Flick. Rywalem w bramce dla 34-letniego Polaka jest Inaki Pena. Znacznie młodszy bramkarz do tej pory zastępował Marca-Andre ter Stegena i jest w rytmie meczowym.

