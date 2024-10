ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Szczęsny będzie musiał długo czekać na swoją szansę?

Wojciech Szczęsny już od jakiegoś czasu jest graczem FC Barcelony. Polak został awaryjnie ściągnięty z krótkiej emerytury i miał zastąpić w bramce Dumy Katalonii Marca-Andre ter Stegena, który wypadł z gry do końca sezonu po kontuzji w meczu przeciwko Villarreal. 34-letni Polak do tej pory nie dostał jednak szansy na debiut w nowych barwach. A to za sprawą Iniakiego Peny, który dotychczas radzi sobie bardzo dobrze pomiędzy słupkami.

To był last call dla Szczęsnego

Hiszpański golkiper doskonale poradził sobie także w sobotnim El Clasico. Można nawet powiedzieć, że kilkukrotnie uratował swój zespół przed stratą bramki i kto wie, jak wówczas potoczyłby się ten mecz. Niemniej ostatnie tygodnie w wykonaniu 25-latka są prawdopodobnie jego najlepszymi w karierze. Nie może więc dziwić fakt, że byłemu reprezentantowi Polski trudno jest wywalczyć miejsce w jedenastce, a według wielu może na to czekać bardzo długo.

Podobnego zdania jest Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN w mediach społecznościowych krótko, ale treściwie skomentował sytuację Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelonie.

– Jedna rzecz pewna. Nie będzie łatwo wejść do bramki – napisał Boniek w jednym ze swoich wpisów na platformie X (dawniej Twitter).

