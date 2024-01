IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: David Alaba

Alaba przechodzi rehabilitację po zerwaniu więzadeł krzyżowych

Okres powrotu do zdrowia może się znacznie wydłużyć

Austriak ma problemy z łąkotką

Powrót do gry Alaby może znacznie się wydłużyć

Obrońcę Realu Madryt Davida Alabę czeka trudny początek 2024 roku, ponieważ kontynuuje rehabilitację po poważnym urazie więzadła krzyżowego przedniego, który wykluczy go z gry na wiele miesięcy

Austriaka czeka skomplikowany proces rekonwalescencji, ponieważ jego kontuzja wydaje się poważniejsza, niż początkowo sądzono. Według dziennikarza Ramona Sancheza, Alaba zmaga się nie tylko ze zerwaniem więzadła krzyżowego przedniego, bowiem kontuzja wpływa również na łąkotkę i chrząstkę.

Może to poważnie skomplikować drogę Alaby do powrotu do zdrowia, a być może nawet znacznie ją opóźnić. Sanchez informuje bowiem, że okres rekonwalescencji może wydłużyć się nawet do dziesięciu miesięcy. To oznaczałoby, że defensor przegapi również początek kolejnego sezonu.

