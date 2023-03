Ważne wzmocnienie Barcelony przed El Clasico. Pomocnik wrócił do treningów

W niedzielę FC Barcelona zagra na Camp Nou z Realem Madryt. Kibice Blaugrany mają przed El Clasico spore powody do radości. Do treningów wrócił bowiem Pedri, który w ostatnim czasie pauzował z powodu kontuzji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Pedri

FC Barcelona zagra w niedzielę z Realem Madryt

Do dyspozycji Xaviego Hernandeza na ten mecz powinien być Pedri

Hiszpański pomocnik w poniedziałek wrócił do treningów

Pedri zbawieniem Barcelony?

Po raz ostatni Pedri na boisku pojawił się w połowie lutego. Hiszpan doznał kontuzji w meczu z Manchesterem United. Od tego czasu FC Barcelona odpadła z Ligi Europy, a w lidze prezentuje się dość średnio.

W niedzielę Duma Katalonii rozegrała kolejne spotkanie bez 20-letniego pomocnika. Na wyjeździe rozprawiła się z Athletikiem Bilbao, choć znów miała wiele szczęścia. Nie ulega wątpliwościom, że bez Pedriego zespół traci wiele jakości.

Przed istotnym spotkaniem z Realem Madryt kibice wreszcie doczekali się dobrej wiadomości. Pedri czuje się dużo lepiej i wrócił do treningów z resztą drużyny. Wszystko wskazuje na to, że będzie do dyspozycji Xaviego Hernandeza na niedzielne El Clasico.

To starcie będzie kluczowe w kontekście walki o mistrzowski tytuł. Jeśli FC Barcelona wygra na Camp Nou, jej przewaga nad Realem Madryt wzrośnie do 12 punktów.

Z Królewskimi najprawdopodobniej nie zagra za to Ousmane Dembele, który nieustannie mierzy się z problemami zdrowotnymi.

