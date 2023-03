Gwiazda FC Barcelony oferowana angielskim klubom. Możliwy transfer już latem

Pressfocus Na zdjęciu: Ferran Torres i Ansu Fati

Sytuacja Ansu Fatiego w FC Barcelonie staje się coraz trudniejsza

Skrzydłowy traci zaufanie sztabu szkoleniowego i gra coraz mniej

Agent 20-latka oferuje go angielskim klubom

Jeśli do lata sytuacja zawodnika nie ulegnie poprawie, zostanie prawdopodobnie sprzedany

Ansu Fati z coraz niższymi notowaniami w Barcy

Sprzeczne informacje w kwestii przyszłości Ansu Fatiego płyną do nas z Hiszpanii. Kierownictwo FC Barcelony przekonuje, że skrzydłowy ma przyszłość w klubie i nie jest na sprzedaż. Media spekulują natomiast, że latem odejdzie z drużyny. 20-latek jest niezadowolony ze swojej aktualnej roli w drużynie i chciał walczyć o miejsce w podstawowym składzie. Z tygodnia na tydzień gra jednak coraz mniej.

Po serii rozczarowujących występów Xavi stracił zaufanie do skrzydłowego, który nie potrafi odnaleźć formy i regularności. Fati daje słabe zmiany, a niekiedy nawet działa na szkodę zespołu. Tak było, chociażby w rywalizacji z Realem Madryt, kiedy stanął na drodze strzału Francka Kessie, który niechybnie skończyłby w siatce. The Sun podaje, że agent Fatiego, Jorge Mendes regularnie oferuje go angielskim klubom.

🚨🚨| JUST IN: Ferran Torres & Ansu Fati have high chances to leave FC Barcelona this summer.@MCTorresA [🎖️] pic.twitter.com/jCADmBlxoQ — Managing Barça (@ManagingBarca) March 10, 2023

Jeśli do końca sezonu sytuacja zawodnika nie ulegnie zmianie, prawdopodobnie zostanie on sprzedany. Duma Katalonii potrzebuje zapewnić wpływy do kasy klubowej i zredukować mocno limit wynagrodzeń. 20-latek jest obecnie jednym z lepiej opłacanych zawodników w drużynie. Pozbycie się Hiszpana, dopóki jeszcze tak wiele klubów wykazuje nim zainteresowanie, wydaje się rozsądnym ruchem.

