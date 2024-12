Vinicus Junior sięgnął po nagrodę dla najlepszego piłkarza świata na gali FIFA The Best. Gwiazda Realu Madryt skomentowała swoje zwycięstwo, publikując post na Instagramie.

Associated Press / Alamy, Vinicius Junior (Instagram) Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior: jestem najlepszym zawodnikiem na świecie

Złota Piłka czy FIFA The Best? Wątpliwości nie ma między innymi Gianni Infantino, który uważa, że plebiscyt organizowany przez światową federację jest bardziej sprawiedliwy. Wątpliwości z pewnością nie ma także Vinicius Junior – Brazylijczyk sięgnął po najważniejszą nagrodę i powetował sobie październikową porażkę z Rodrim. Napastnik Realu Madryt po swoim sukcesie otrzymał gratulacje od Ronaldinho.

Vinicus po zwycięstwie opublikował post na portalu Instagram, w którym skomentował swoją drogę na szczyt:

VENI, VIDI, VICI

Dzisiaj piszę do tego chłopca, który widział tak wielu idoli podnoszących to trofeum, że nadszedł jego czas. A raczej nadszedł mój czas. Czas to powiedzieć… tak, jestem najlepszym graczem na świecie i ciężko o to walczyłem.

Próbowali i próbowali mnie unieważnić, umniejszyć. Ale nie są gotowi. Nikt nie będzie mi mówił, dla kogo mam walczyć, jak mam się zachowywać. Kiedy byłem w São Gonçalo, system nie dbał o mnie. Prawie mnie pochłonął.

Wygrałem dla siebie, dla mojej rodziny. Z dużym wsparciem po drodze: Flamengo, Real Madryt, reprezentacja Brazylii, setki moich kolegów z drużyny na przestrzeni lat… ludzie, którzy towarzyszą mi każdego dnia w mojej rutynie, ci, którzy mnie podziwiają…

NAJLEPSZY ZAWODNIK NA ŚWIECIE