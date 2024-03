IMAGO / Photo Players Images Na zdjęciu: Hugo Duro

Valencia CF niespodziewanie wyszła na dwubramkowe prowadzenie podczas sobotniego spotkania z Realem Madryt

Przy pierwszej bramce nie popisał się Fede Valverde

Z kolei Dani Carvajal zawalił na całej linii przy golu autorstwa Romana Jaremczuka

Szkolny błąd Carvajala i Real przegrywał już 0:2

Jednym z hitów 27. kolejki La Ligi było spotkanie Valencii CF z Realem Madryt. Rzecz jasna faworytami spotkania byli przewodzący stawce Królewscy, ale w ostatnich latach ich pojedynki z Nietoperzami bywały bardzo wyrównane.

Chyba jednak żaden z fanów na Estadio Mestalla nie spodziewało się tak udanej pierwszej połowy. W 27. minucie piłkę w łatwy sposób stracił Fede Valverde. Przejął ją Javi Guerra, który uruchomił Dimitriego Foulquiera. W polu karnym Fran Perez skiksował, ale trafił w Hugo Duro, który głową otworzył wynik.Los Che bynajmniej nie schowali się po tym za podwójną gardą. Roman Jaremczuk stał na tyle wysoko, by wykorzystać katastrofalne podanie Daniego Carvajala. Obrońca Los Blancos usiłował wycofać do Andrija Łunina, ale zagrał niechlujnie. Futbolówkę przejął rodak bramkarza Realu, minął go i bez problemu trafił do siatki.

Real bezradny na Mestalla! 🔥🔥🔥



Gospodarze z dwoma golami w odstępie czterech minut i "Królewscy" mogą mieć spory problem z wywalczeniem choćby punktu 👀



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT2 i CANAL+ online: https://t.co/P5UQXX9TxQ pic.twitter.com/jX1O2LTxvQ — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 2, 2024

Jeszcze przed przerwą goście złapali kontakt za sprawą trafienia Viniciusa. Jednakże, jeżeli taki wynik się utrzyma, Królewscy mogą na nowo otworzyć debatę o tytule mistrzowskim. Girona FC zyska bowiem szansę na zbliżenie się na dystans trzech punktów, zaś FC Barcelona – pięciu.

