PressFocus Na zdjęciu: Gavi

FC Barcelona po ogromnym rozczarowaniu w Lidze Mistrzów, wraca do gry na krajowym podwórku. Prezentujemy przewidywane składy na starcie Blaugrany na stadionie Valencii.

Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów, priorytetem dla Barcelony są rozgrywki krajowe

W sobotę Blaugranę czeka wyjazdowe starcie z Valencią

Prezentujemy przewidywany skład na sobotni pojedynek

Bez Busquetsa, ale z Gavim – przewidywane składny ma mecz na Mestalla

FC Barcelonę spotkało w minionym tygodniu ogromne rozczarowanie. Inter Mediolan rozbił Viktorię Pilzno, przez co Blaugrana straciła szansę na awans do fazy pucharowej. Później Bayern Monachium wbił jej trzy bramki.

Teraz priorytetem dla Dumy Katalonii pozostają rozgrywki ligowe. Już w sobotę zmierzy się na wyjeździe z Valencią. Najważniejszym wzmocnieniem zespołu będzie powrót do pierwszego składu Gaviego, jak przekonuje kataloński Sport. Miejsca nie odzyska zaś Sergio Busquets, którego Xavi zamierza stopniowo odstawiać. Linię ofensywną, oprócz pewniaków w postaci Roberta Lewandowskiego i Ousmane’a Dembele, stworzy Ansu Fati.

W obronie, pod nieobecność Sergiego Roberto zobaczymy na prawej stronie najprawdopodobniej Julesa Kounde. W środku, obok Erica Garcii, ujrzymy najprawdopodobniej Marcosa Alonso. Po lewej znów wystąpi Alejandro Balde.

W ekipie Valencii zabraknie Nico, który nie może wystąpić przeciwko swej macierzystej drużynie. Zabraknie też kontuzjowanych Ilaixa Moriby i Mouctara Diakhaby’ego oraz zawieszonego Yunusa Musaha. Głównym punktem zaczepienia Nietoperzy pozostanie, będący w dobrej formie, Edinson Cavani. O grę drugiej linii ma zadbać zaś, powołany do szerokiej kadry na mundial, Hugo Guillamon.

Przewidywane składy na mecz Valencia – FC Barcelona:

Valencia CF: Mamadarszwili – Correia, Paulista, Comert, Gaya – Guillamon, Almeida, Foulquier – Castillejo, Cavani, Lino

FC Barcelona: ter Stegen – Kounde, Garcia, Alonso, Balde – de Jong, Gavi, Pedri – Dembele, Lewandowski, Fati

Początek starcia już o godzinie 21:00.

