Jan Tomaszewski nie przebiera w słowach i krytykuję działania FC Barcelony. Były reprezentant Polski nie kryje swojej antypatii do klubu, w którym od niedawna występuje Robert Lewandowski.

“Barcelona to wiejski klub”

Jan Tomaszewski nie przejawia sympatii do FC Barcelony. Teraz, gdy do hiszpańskiego zespołu dołączył Robert Lewandowski, były reprezentant Polski zdecydował się wykorzystać medialny temat i po raz kolejny wbić jej szpilkę.

Tomaszewski wspomina wypowiedź władz “Dumy Katalonii”, które zapowiedziały chęć ponownego ściągnięcia Leo Messiego po wygaśnięciu jego kontraktu z Paris Saint-Germain.

Jarmark, szopka. Poza tym prezes Barcelony powiedział, że jak się Messiemu skończy kontrakt, to też go sprowadzą. Gierek ze swoją propagandą sukcesu się w grobie przewraca! Dla mnie, przepraszam, że to powiem – to wiejski klub. Wielki, wiejski klub, który nie wie, jak wyjść z sytuacji – mówi Tomaszewski.

Dla byłego reprezentanta Polski najbliższy czas będzie najtrudniejszy dla Roberta Lewandowskiego pod względem psychicznym. Napastnik będzie musiał się zmierzyć z nagonką mediów, które wyróżnią każde jego nieudane zagranie i niewykorzystaną sytuację.

Ja współczuję Robertowi, bo on w tej chwili przeżywa najtrudniejsze chwile w swoim życiu jeśli chodzi o stres psychiczny. Przez dwa miesiące niemieccy dziennikarze zrobili z niego wroga publicznego numer jeden. Tego by nawet człowiek z żelaza nie wytrzymał – dodał ekspert piłkarski.

