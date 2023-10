To naprawdę może się wydarzyć. Oni mają zagrać w El Clasico

Już w sobotę czeka nas El Clasico, a więc starcie FC Barcelona - Real Madryt. Blaugrana ma przystąpić do tego pojedynku mocno osłabiona, jednak pojawiła się nadzieja na sensacyjne powroty do kadry meczowej. Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Raphinha i Jules Kounde już trenują z grupą.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: FC Barcelona

W sobotę o 16:15 wybrzmi pierwszy gwizdek El Clasico

Barcelona ma przystąpić do tego starcia mocno osłabiona, ale pojawiły się nadzieje na poprawę sytuacji

Do treningów z grupą wróciła czwórka gwiazd katalońskiej ekipy

El Clasico. Lewandowski z szansami na występ

El Clasico to spotkanie, które rozpala do czerwoności kibiców na całym świecie. Nawet tych, którzy na co dzień nie utożsamiają się z żadną ze stron tej historycznej rywalizacji. Już w sobotę o 16:15 rozpocznie się kolejny akt zmagań o prymat w Hiszpanii. Czy Barcelona zdoła pokonać Real Madryt w domowym meczu na Estadi Olímpic Lluís Companys?

Katalończycy mają przystąpić do tego meczu mocno osłabieni. Mają, ponieważ Adrià Albets ujawnił, że aż czterech niezwykle ważnych graczy Blaugrany wraca do treningów. W zajęciach grupowych uczestniczą Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Raphinha i Jules Kounde, a więc piłkarze, którzy pierwotnie mieli opuścić El Clasico.

‼️ Lewandowski y De Jong saltan a entrenar con el grupo! Entrena Koundé! También Raphinha por segundo día con el grupo. @carrusel pic.twitter.com/GdA3LPaTsR — Adrià Albets (@AdriaAlbets) October 27, 2023

Oczywiście powrót do treningów nie oznacza, że cała wymieniona czwórka znajdzie się w kadrze na sobotni hit. Jednak na razie wszystko wskazuje na to, że sztab szkoleniowy i medyczny Barcelony walczą o to, by gwiazdy były dostępne na El Clasico.