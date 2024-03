fot. Imago / Ciro De Luca Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Latem w FC Barcelonie dojdzie do zmiany trenera

Marc-Andre ter Stegen nie ukrywa, że nie pogodził się jeszcze z decyzją Xaviego o rozstaniu z klubem

Hiszpan po spotkaniu z Villarreal (3:5) ogłosił swoją decyzję, że po zakończeniu sezonu rozstanie się z ekipą z Camp Nou

Marc-Andre ter Stegen o Xavim

Marc-Andre ter Stegen to zdecydowanie numer jeden w bramce FC Barcelony. 31-latek w tym sezonie rozegrał 23 spotkania, spędzając na boisku 2070 minut. Niemiecki bramkarz może liczyć na zaufanie od trenera Blaugrany. Doświadczony zawodnik zabrał ostatnio głos na temat opiekuna aktualnych mistrzów La Liga.

– Kiedy Xavi ogłosił, że odchodzi z klubu po sezonie, to jako osoba, która go zna, byłem smutny. Powiedział nam, że to się nie zmieni – powiedział bramkarz Blaugrany cytowany przez Mundo Deportivo.

– To świetny trener, który pomógł nam wrócić na szczyt. Niestety odchodzi i mnie, jako zawodnikowi i przyjacielowi, trudno jest się z tym pogodzić – dodał ter Stegen.

Urodzony w Moenchengladbach bramkarz ma kontrakt ważny z Barcą do końca czerwca 2028 roku. Ter Stegen trafił do hiszpańskiej drużyny w 2014 roku z Borussii M’gladbach.

