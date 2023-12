Jeżeli sytuacja zdrowotna Marca-Andre ter Stegena się nie poprawi, to bramkarz Barcelony może przejść operację kontuzjowanych pleców - informuje kataloński dziennik SPORT.

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen nabawił się urazu pleców na zgrupowaniu reprezentacji

Leczenie zachowawcze na razie nie przynosi pożądanych efektów

Niewykluczone, że 31-letni bramkarz przedzie operację

Ter Stegen przejdzie operację? Doskwiera mu kontuzja pleców

Marc-Andre ter Stegen z ostatniego zgrupowania reprezentacji Niemiec wrócił z urazem pleców i od tamtej pory nie jest do dyspozycji Xaviego Hernandeza. Leczenie zachowawcze póki co nie pomaga bramkarzowi Barcelony, który nadal nie wrócił do treningów z całym zespołem.

Według katalońskiego dziennika “SPORT” 31-latek może zatem poddać się operacji, która mogłaby całkowicie wyeliminować problem zdrowotny. Sęk w tym, że doświadczony golkiper po zabiegu musiałby przejść rehabilitację i nie wiadomo, jak długo trwałaby jego przerwa w grze.

Decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Marc-Andre ter Stegen ma spotkać się ze służbami medycznymi klubu i omówić swoją sytuację. Xavi Hernandez w miejsce byłego bramkarza Borussii Moenchengladbach stawia na Inakiego Penę, który pokazuje się z dobrej strony.