Ter Stegen doznał fatalnej kontuzji. Nieoczekiwany wpis Courtois

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen i Thibaut Courtois

Ter Stegen z fatalną kontuzją. Courtois wspiera bramkarza Barcelony

Barcelona pewnie pokonała Villarreal 5:1 w meczu 6. kolejki La Liga. Jednak po końcowym gwizdku powody do radości zostały skutecznie stłumione dramatem Marca-Andre ter Stegena. Niemiecki golkiper Blaugrany w trakcie spotkania doznał fatalnej kontuzji i opuścił boisko na noszach.

W mediach momentalnie pojawiły się doniesienia o tym, co tak naprawdę stało się bramkarzowi. Oficjalnego komunikatu jeszcze nie było, ale prognozy nie są optymistyczne. Serwis BarcaInfo przytoczył słowa doktora Davida Barasteguiego, który podzielił się swoją opinią z Radiem Catalunya.

– Kiedy ścięgno rzepki jest zerwane, to cały system wyprostu kolana jest uszkodzony. Rekonwalescencja jest długa. Operacja jest nieunikniona. Jego poprzednie kontuzje nie są bezpośrednio powiązane z tym co go teraz spotkało – ocenił specjalista.

Dla Ter Stegena taka diagnoza oznacza zakończenie sezonu 2024/2025. Taką sytuację doskonale rozumie Thibaut Courtois, który rok temu zerwał więzadła i wypadł na wiele miesięcy. Teraz Belg nieoczkiewanie postanowił wesprzeć golkipera Barcelony krótkim wpisem na platformie X.

– Przykro mi z powodu kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Naprawdę bolało, że tak schodzisz z boiska. Mam nadzieję, że szybko dojdziesz do siebie i znów będziemy mogli cię zobaczyć na bramce – napisał gwiazdor Realu Madryt.

Czytaj dalej: Xabi Alonso liczy na ciekawy transfer. Barcelona gotowa do rozmów