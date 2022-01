Pressfocus Na zdjęciu: Samuel Umtiti

Barcelona dążyła do tego, aby Samuel Umtiti opuścił drużynę. Tymczasem Francuz podpisał nowy kontrakt. Klub wyjaśnił powód tej sensacyjnej decyzji.

Samuel Umtiti był na wylocie z Barcelony

Kataloński klub przedłużył jednak kontrakt z Francuzem

28-latek obniżył zarobki, dzięki czemu zarejestrowany zostanie Ferran Torres

Barcelona tłumaczy niespodziewany zwrot akcji

Samuel Umtiti barwy Barcelony reprezentuje już przez pięć i pół roku. Na Camp Nou trafił z Lyonu za 25 milionów euro. W tym czasie Francuz odnosił sukcesy z kadrą (mistrzostwo świata 2018) oraz klubem, któremu pomógł wygrać między innymi dwa mistrzostwa kraju i trzy Puchary Króla. 28-latek znaczył wiele dla Blaugrany. Portal Transfermarkt wyceniał go nawet na 70 milionów euro. To jednak przeszłość.

Gdy kibice Barcelony słyszą nazwisko Umtiti, nie mają dobrych skojarzeń. Postrzegają go bowiem jako przeciętnego gracza z dużymi problemami zdrowotnymi, który jest dla ich klubu ogromnym obciążeniem finansowym. Jest w tym dużo racji. Francuz w sezonie 2021/2022 na murawę wybiegł tylko raz. Mimo tego należy do zawodników z najlepszą pensją.

Barcelona od kilku okienek transferowych robi wszystko, aby Umtiti przestał wreszcie być jej zawodnikiem. Misja ta zakończyła się jednak niepowodzeniem, ponieważ zainteresowanie Francuzem nie było duże, a zawodnik jest bardzo wybredny. Jego umowa wygasała 30 czerwca 2023 roku. Niespodziewania została ona jednak przedłużona.

Dlaczego niechciany Umtiti otrzymał nowy kontrakt? Francuz związał się z Barceloną do 30 czerwca 2026 roku. Klub poinformował, ze 28-latek zredukował częściowo swoją ogromną pensję. Dzięki temu Blaugrana zwiększyła limit płacowy w finansowym Fair Play. To z kolei umożliwia drużynie z siedzibą na Camp Nou zarejestrowanie Ferrana Torresa, co zostało oficjalnie potwierdzone przez Barcelonę.

El FC Barcelona y @samumtiti han llegado a un acuerdo para la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2026. El defensa francés reduce parte del sueldo que iba a percibir en el año y medio que tenía de contrato



Más info 👉 https://t.co/ivEvLTeC2c pic.twitter.com/MecRoZ0iBs — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 10, 2022

