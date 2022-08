Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie jest faworytem do wygrania Złotej Piłki. Polaka komplementuje szef France Football, który nie skreśla 33-latka w kolejnych edycjach.

Złota Piłka to nagroda, której Robert Lewandowski nie ma w swojej kolekcji

Polak nie jest faworytem w tym roku

Napastnika Barcelony nie skreśla jednak szef France Football

Lewandowski może walczyć o triumf w kolejnych edycjach

Robert Lewandowski w minionym sezonie strzelił 50 goli. Taki dorobek strzelecki predysponowałby Polaka do wygrania Złotej Piłki, gdyby nie odpadnięcie Bayernu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Polak tym samym nie jest w gronie faworytów do wygrania tego plebiscytu. Jego organizatorem jest France Football, którego redaktor naczelny skomentował potencjalny triumf kapitana reprezentacji Polski.

– Powtarzam: nie zawsze wygrywają faworyci. Dla mnie Lewandowski też byłby wspaniałym zwycięzcą. Gdyby oczywiście do tego doszło. Według mnie strzelanie goli to najtrudniejsza sprawa w futbolu. A Lewandowski robi to doskonale i bardzo regularnie od wielu lat – powiedział Pascal Ferre w wywiadzie udzielonym Piotrowi Koźmińskiemu. Lewandowski nie powinien składać broni po niepowodzeniu w poprzednim plebiscycie, o czym przekonuje dalej redaktor naczelny France Footbal.

– W tej kwestii jeszcze bym Lewandowskiego nie grzebał. Jeszcze nie odbierałbym mu szans. Mówiłem: dla mnie największą sztuką w futbolu jest strzelanie goli. A Robert robi to 40-50 razy na sezon. I dalej jest w stanie wykręcać takie wyniki. Dla mnie to jeden z pięciu najlepszych piłkarzy świata. Uważam, że wciąż ma szansę liczyć się w kolejnych edycjach – przyznał Pascal Ferre.

Czytaj także: Złota Piłka: brak Messiego wyjaśniony. Mocne słowa szefa France Football