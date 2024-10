Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny doceniony przez Kaspera Schmeichela

Wojciech Szczęsny w ostatnich dniach i tygodniach był najbardziej rozchwytywaną postacią w świecie piłki nożnej. Jeden z najwybitniejszych reprezentantów Polski w ostatnich latach związał się z FC Barceloną roczną umowę i jednocześnie przerwał swoją emeryturę, aby pomóc Dumie Katalonii po kontuzji, której nabawił się Marc-Andre ter Stegen.

Powrót 34-letniego bramkarza do gry i to szczególnie w takim klubie, jak Barcelona wywołał oczywiście spore poruszenie wśród kibiców, mediów, ale też piłkarzy, którzy gratulowali Polakowi transferu i gry w czołowym klubie świata. Sam Szczęsny w klasyczny dla siebie sposób podchodzi jednak do powrotu na boiska, choć wielu docenia fakt, że zdecydował się znów podjąć rękawicę. Jednym z takich graczy jest Kasper Schmeichel, bramkarz reprezentacji Danii oraz Celticu Glasgow, który na konferencji prasowej przed meczem swojej narodowej drużyny wspomniał o Szczęsnym.

– Wojciech Szczęsny przez wiele, wiele lat udowodnił, że jest bramkarzem najwyższej klasy. Jeśli spojrzymy w jego CV zobaczymy, że odnosił wielkie sukcesy we wszystkich klubach, w których występował – powiedział Duńczyk.

– Byłem zaskoczony, że zdecydował się zakończyć karierę w takim wieku, ale teraz może to być jego największa szansa w życiu. Przyjście do klubu wielkości Barcelony to dla niego ogromne wyróżnienie. Z kolei Barcelona zyskuje w składzie bramkarza najwyższej klasy – podsumował 37-letni Schmeichel.

