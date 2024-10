Szczęsny chwali piłkarza Barcelony. Ten zawodnik zrobił na nim wrażenie

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Cubarsi zrobił wrażenie na Szczęsnym podczas treningów w Barcelonie

Wojciech Szczęsny od nieco ponad tygodnia jest zawodnikiem FC Barcelony, z którą związał się rocznym kontraktem. Polak zdecydował się wznowić karierę po tym, jak Duma Katalonii zgłosiła się do niego z prośbą o pomoc w obliczu kontuzji Marca-Andre ter Stegena.

Negocjację pomiędzy Szczęsnym a Barceloną nie trwały zbyt długo. Były reprezentant Polski po rozmowach z najbliższą rodziną podjął decyzję o powrocie na boisku. 34-latek ma za sobą już kilka treningów z drużyną, a podczas przerwy reprezentacyjnej pracuje nad powrotem do formy. Korzystając z okazji, że w piłce klubowej trwa przerwa, Szczęsny udzielił wywiadu dla dziennika Mundo Deportivo. W rozmowie opowiedział o tym, który zawodnik zrobił na nim największe wrażenie. Bramkarz wskazał, że jest nim Pau Cubarsi.

– Pau Cubarsi zrobił na mnie wrażenia. Oglądając go w telewizji, myślałem, że będzie nowoczesnym piłkarzem, niezłym z piłką przy nodze, ale miękkim. Gdy widzę go na żywo, to wiem, że wcale nie jest miękki i podejmuje dobre decyzje. Dobrze radzi sobie z piłką, ponieważ posiada wysokie umiejętności techniczne, ale też jest dobry w obronie. Nie mogę się doczekać współpracy z nim – powiedział Szczęsny w rozmowie z Mundo Deportivo.

Szczęsny prawdopodobnie zadebiutuje w Barcelonie tuż po zgrupowaniu reprezentacji. Hansi Flick i jego zespół w niedzielę (20 października) zmierzą się przed własną publicznością z Sevillą. Obecnie po 9. kolejkach Duma Katalonii zajmuje 1. miejsce w lidze.