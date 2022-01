Pressfocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

FC Barcelona zerwała negocjacje w sprawie nowej umowy z Ousmane Dembele. Niewykluczone, że francuskiego skrzydłowego nie zobaczymy już w akcji do końca sezonu. Zachowanie 24-latka ostro skrytykowała jedna z legend Dumy Katalonii – Christo Stoiczkow.

Ousmane Dembele od 2017 r. gra w FC Barcelonie, ale nigdy nie stał się gwiazdą tego klubu

Francuza dręczyły kłopoty zdrowotne, sam zaś przysparzał Barcy problemów dyscyplinarnych

Na antenie stacji TUDN litości dla skrzydłowego nie miał Christio Stoiczkow

Dembele nie zagra do końca sezonu?

Od paru miesięcy trwa wojna pomiędzy Ousmane Dembele i jego agentem Moussa Sissoko, a władzami FC Barcelona w sprawie nowej umowy dla 27-krotnego reprezentanta Francji. Skrzydłowy po przedłużenie kontraktu chciałby rocznie zarabiać 40 mln euro, czyli mniej więcej tyle, ile Kylianowi Mbappe proponuje Paris Saint-Germain za pozostanie na dłużej na Parc des Princes.

Oczywiście klubu z Camp Nou nie stać na taki wydatek, ale Dembele wyszedł z założenia, że skoro Blaugranę stać było na sprowadzenie z Manchester City Ferrana Torresa, to i na jego zarobki środki się znajdą. W środę miały odbyć się decydujące rozmowy w sprawie nowej umowy dla Francuza, ale ze względu na nieprzejednane stanowisko jego agenta, zostały przerwane, a były gracz Borussii Dortmund nie pojechał do Bilbao na mecz 1/16 finału Pucharu Króla z Athletic. Możliwe, że już do końca sezonu 2021/2022 Xavi Hernandez nie skorzysta z usług niesfornego podopiecznego. Na brak miejsca w kadrze, Dembele zareagował oświadczeniem, w którym napisał, że nie podda się szantażowi działaczy.

Przeczytaj również: Ogon merda psem, tylko, gdy mu na to pozwolisz

Mocne słowa Stoiczkowa

Zachowaniem Francuza zażenowany jest Christo Stoiczkow, legendarny napastnik Barcy 1990-1998. – Gdy przychodziłem do Barcelony, zaangażowałem się w poznanie historii tego klubu, aby uświadomić sobie ile znaczyli dla niego tacy gracze jak Bakero, Carrasco, Kubala, Lineker czy Salinas. Ty nigdy nie znałeś jej historii, nie chciałeś być jej częścią i nie rozumiałeś co znaczy gra dla Barcelony. Jeśli nie chcesz w niej grać, to przynajmniej nie plam jej herbu. Zostaw koszulkę, pożegnaj się z kolegami i powiedz: dziękuję za oszukanie ludzi, którzy umieją grać w piłkę. Panie Laporta należy otworzyć drzwi zawodnikowi, który nigdy nie czuł magii tego klubu i tylko pocił się nosząc jego koszulkę – ostro zaatakował Dembele na antenie stacji TUDN.

Do Xaviego zwrócił się z kolei w następujących słowach: – Cieszę się, że nie chcesz go więcej zabrać do szatni. Szatnia tego klubu ze 121-letnią historią zasługuje na szacunek.

Przeczytaj również: Dembele wystosował oświadczenie. “Nie poddam się szantażowi”