Obecna sytuacja finansowa FC Barcelony jest daleka od ideału. Wszystko przez złe zarządzanie Bartomeu, z którym nowe kierownictwo poszło na “wojnę prawną”. Tymczasem Joan Laporta porozumiał się ze Spotify. Największy portal do streamingu muzyki zostanie głównym sponsorem Dumy Katalonii. To pozwoli zainkasować w trzy sezony 280 mln euro, co znacznie usprawni działanie klubu na każdej płaszczyźnie.

Spotify zostanie głównym sponsorem FC Barcelony

W trzy sezony klub zarobi 280 mln euro

Zastrzyk finansowy odciąży budżet płacowy i pozwoli na zdecydowanie więcej ruchów na rynku transferowym

Spotify dołącza do FC Barcelony

Pierwsze wieści na ten temat pojawiły się w katalońskim radiu RAC1. Okazuje się, że wszystko zostało już dopięte na ostatni guzik i FC Barcelona osiągnęła porozumienie ze Spotify.

Portal do streamingu muzyki zostanie nowym głównym sponsorem klubu. W takiej sytuacji od przyszłego sezonu na koszulkach męskiej oraz żeńskiej drużyny pojawi się logo Spotify, które zastąpi obecne, czyli Rakuten. Co ciekawe, zmieni się też nazwa stadionu. Od startu kampanii 2022/23 Camp Nou będzie identyfikowane zupełnie inaczej.

– “Barca zamyka umowę ze Spotify na 280 mln w trzy sezony” – przekazało RAC1.

– “Nowy sponsor pojawi się na koszulkach męskiej i żenskiej drużyny. Spotify uzyskało też prawa do zmiany nazwy stadionu od przyszłego sezonu” – dodano.

Interesującym faktem jest z kolei obecność przedstawicieli Spotify na trybunach stadionu podczas rywalizacji z Atletico (4:2). Wówczas podopieczni Xaviego zagrali jeden z lepszych meczy w tym sezonie, pokazując prawdziwą siłę przed własną publicznością.

Do tego Adama Traore pokazał się ze świetnej strony w debiucie, stąd zapewne będzie stanowił o sile ofensywy Barcy w następnych spotkaniach. Xavi kompletnie odmienił Blaugranę. Pomimo wpadek w Superpucharze Króla czy Copa del Rey, awansował z klubem na czwartą lokatę w tabeli La Liga, natomiast do Dumy Katalonii znów chcą dołączać światowi piłkarze.

