Atletico Madryt w weekend pokonało Osasunę (3:0), zapewniając sobie grę w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Będzie to jedenasty raz z rzędu, gdy pod wodzą Diego Simeone zespołowi uda się ta sztuka. "Cholo" w błyskotliwy sposób odpowiedział na pytanie dziennikarza odnośnie krytyki.

Atletico Madryt zapewniło sobie w weekend miejsce w czołowej czwórce

Pod wodzą Diego Simeone Rojiblancos zagrają w Lidze Mistrzów po raz jedenasty. Wcześniej, w całej historii klubu, udało się to zaledwie ośmiokrotnie

Diego Simeone sprytnie odpowiedział na pytanie dziennikarza odnośnie krytyki

“Zobaczymy, czy to takie łatwe”

Atletico Madryt rozgrywało katastrofalną rundę jesienną. Dość powiedzieć, że w styczniu Rojiblancos występowali już wyłącznie w La Lidze, gdzie szanse na sukces były iluzoryczne. Z Ligą Mistrzów pożegnali się już po fazie grupowej, a z Pucharem Króla na etapie ćwierćfinału.

Po Mistrzostwach Świata w Katarze, Atletico stopniowo wracało do wysokiej formy. Patrząc na 15 ostatnich kolejek, Rojiblancos punktowali najlepiej. Zdobyli 37 punktów, zaś Barcelona tylko 32. Po niedawnym triumfie z Osasuną (3:0), madrytczycy zapewnili sobie już miejsce w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Będzie to jedenasty kolejny sezon za kadencji Diego Simeone, w którym Atletico występować będzie w tych elitarnych rozgrywkach. W całej wcześniejszej historii klubu, udało mu się to zaledwie ośmiokrotnie.

Hiszpański dziennikarz zapytał “Cholo”, co powiedziałby osobie, która po takim osiągnięciu nadal go krytykuje.

– Nic. Wstawmy go w czarny garnitur na osiem miesięcy i przekona się, że to nie jest takie łatwe – odparł Argentyńczyk.

🪶 La dedicatoria de Simeone para los que le quitan mérito.



💬 "Que se pongan un rato el traje negro durante 8 meses". pic.twitter.com/clln8pJAkB — Relevo (@relevo) May 21, 2023

– Pozostał mi rok kontraktu. Jest on mocno powiązany z tym, czy zagramy w Lidze Mistrzów, czy też nie. Jak co roku zasiądziemy z dyrektorami i prezesem i będziemy szukać tego, co najlepsze dla drużyny – dodał.

Atletico wciąż może wywalczyć wicemistrzostwo. Na trzy kolejki do końca sezonu ma przewagę punktu nad Realem Madryt. Los Colchoneros w najbliższym meczu zmierzą się z walczącym o utrzymanie Espanyolem.

