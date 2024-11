ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Torres, Klopp, Pochettino i Emery to kandydaci do zastąpienia Simeone

Atletico Madryt od kilkunastu lat niezmiennie dowodzone jest przez Diego Simeone. Argentyńczyk przejął stery w klubie w grudniu 2011 roku i poprowadził drużynę do dwóch mistrzostw Hiszpanii oraz dwóch triumfów w Lidze Europy. Ponadto z 54-latkiem na ławce Los Colchoneros dwukrotnie dotarli do finału Ligi Mistrzów. Natomiast na Półwyspie Iberyjskim panuje przekonanie, że ich wspólna droga powoli dobiega końca. Coraz częściej w mediach pisze się o odejściu doświadczonego trenera.

Choć niedawno Simeone przedłużył kontrakt z Atletico, to dla klubu było to rozwiązanie tylko i wyłącznie finansowe. Przedłużenie umowy do 2027 roku pozwoliło im rozłożyć obecne wynagrodzenie trenera na kilka następnych lat. W międzyczasie jak donosi portal Relevo trwają poszukiwania ewentualnego następcy. Kandydatów do przejęcia pałeczki od Simeone jest kilku, w tym jeden duży faworyt.

Wydaje się, że największe szanse na pracę z pierwszym zespołem ma Fernando Torres. Były napastnik obecnie pracuje z drugą drużyną Atletico i zbiera pozytywne recenzje za swoją pracę. Dużym szacunkiem w Madrycie cieszy się także Jurgen Klopp, lecz ta kandydatura wydaje się mało prawdopodobna ze względu na zakończenie kariery trenerskiej przez Niemca.

Wśród pozostałych kandydatów Relevo wymienia takich trenerów jak Mauricio Pochettino, Marcelino czy Unai Emery.

W obecnym sezonie Atletico pod wodzą Simeone zajmuje 3. miejsce w lidze z dorobkiem 26 punktów. Z kolei w Lidze Mistrzów jego zespół spisuje się poniżej oczekiwań. W czterech meczach odnieśli tylko dwa zwycięstwa i mają 6 punktów, co daje im 23. miejsce.