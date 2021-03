Derby Madrytu mają w tym sezonie szczególną wartość. Jeśli Rojiblancos sięgną po komplet punktów, zwiększą swoją przewagę w tabeli. W przypadku, w którym to Królewscy zgarną całą pulę, wyścig o tytuł zrobi się jeszcze bardziej wyrównany. Na przedmeczowej konferencji, trenerzy obu drużyn odpowiedzieli na kilka pytań dziennikarzy.

Atletico na czele La Liga

Do niedzielnego pojedynku, Atletico przystąpi w roli lidera. Na dodatek, El Atleti wciąż mają kilku punktową przewagę nad Realem i Barceloną, a także zaległy mecz do rozegrania. Zespół prowadzony przez Diego Simeone bezbłędnie przeszedł przez pierwszą fazę sezonu. Niespodziewanie, kilka tygodni temu Rojiblancos doznali lekkiej zadyszki. W konsekwencji stracili na jakości, a główni rywale w walce o tytuł zmniejszyli stratę w tabeli. Na przedmeczowej konferencji, szef drużyny udzielił odpowiedzi na kilka pytań: Wiemy, jak trudny jest ten rok. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, że mamy spory zapas nad Realem i Barcą. Zobaczcie, dziś oni są tuż za nami. Jasne, że chciałbym wygrać. Mamy jeszcze sporo ważnych spotkań w następnych dniach. Trzy oczka ułatwiłyby sprawę – stwierdził Argentyńczyk.

Zidane zapewnił, że Królewscy mają się dobrze

Zinedine Zidane dał jasno do zrozumienia, że niezależnie od tego, jak przebiegną niedzielne derby, jego ekipa nie zrezygnuje z najważniejszych celów. Zwycięska seria Los Blancos została przerwana z starciu z Realem Sociedad (1:1). W ostatnich dniach, w ataku Królewskich brakowało siły rażenia. Karim Benzema pauzował z powodu kontuzji, ale wrócił już do pełni sił i zagra przeciwko Atletico: Wiemy jaką wartość ma dla nas Karim. To proste, że potrzebujemy goli. Ważne jest, aby stwarzać sytuacje. Tylko wtedy każdy zawodnik może zrobić więcej. Z Atletico zagramy o zwycięstwo – dodał Zidane.

Francuz został zapytany również o Edena Hazarda: Eden wrócił do treningów. Czekam, aż będę miał pewność, że jest zdrowy. Na razie nie ma nawrotu urazu. Pracuje ciężko, ale bez pośpiechu. Ciągle kontrolujemy to, jak się czuje. Najważniejsze jest, aby po powrocie Hazard czuł się silny. Może w przyszłym tygodniu zobaczycie go na boisku – stwierdził trener Realu Madryt.

Gdzie obejrzeć derby Madrytu?

Rywalizacja Atletico z Realem wystartuje w niedzielę o godzinie 16:15. Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Eleven Sports 1. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią derbów Madrytu.