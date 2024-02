Simeone doprowadził do kontuzji Griezmanna?

Dziennikarze Marki sugerują, że Diego Simeone mógł przyczynić się do kontuzji Antoine’a Griezmanna. Szkoleniowiec Atletico bronił się na konferencji prasowej.

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Griezmann

U Griezmanna doszło do nawrotu urazu

Sugeruje się, że Simeone niepotrzebnie wystawiał go w składzie na Inter

Nie wiadomo czy Griezmann wykuruje się do rewanżu

Griezmann ponownie z kontuzją

Antoine’a Griezmanna problemów zdrowotnych ciąg dalszy. W czasie meczu na San Siro napastnik doznał urazu kostki. To nawrót kontuzji, z jaką zmagał się już wcześniej.

Trener Diego Simeone oszczędził Francuza w poprzednim meczu ligowym, ale zdecydował się wystawić go w pierwszym składzie na spotkanie Ligi Mistrzów z Interem. Zdaniem dziennikarzy w Hiszpanii był to błąd, który mógł doprowadzić do dalszych problemów zdrowotnych tego napastnika.

Sam Simeone broni się jednak w tej sprawie. – Nie mam do siebie pretensji, że Antoine nie odpoczywał dłużej. To nie był błąd, że wystawiłem go w meczu z Interem – ocenił szkoleniowiec Atletico.

Simeone zaznaczył jednocześnie, że klub nie będzie nakładać już więcej żadnej presji na Griezmannie. Nie wiadomo czy zawodnik wróci na rewanżowy mecz z Interem w Madrycie.

– Teraz nie będziemy w żadnym stopniu przyspieszać jego powrotu do gry. Wróci, gdy sam zadeklaruje, że jest w stu procentach gotowy – obiecał Simeone.

Czytaj także: Antoine Griezmann już po badaniach kostki