Wszystko wskazuje na to, że to ostatnie chwile Sergio Busquetsa na Camp Nou. FC Barcelona nie złożyło mu nowej propozycji przedłużenia kontraktu i skupia się na znalezieniu odpowiedniego następcy – donosi “Relevo”.

Xavi Hernandez chce, aby Sergio Busquets został w FC Barcelonie na dłużej

Klub nie czyni natomiast żadnych postępów w negocjacjach kontraktowych

Defensywny pomocnik nieustannie dogaduje warunki umowy z Interem Miami

Busquets coraz bliżej pożegnania z Camp Nou

Saga dotycząca przyszłości Sergio Busquetsa trwał od kilku miesięcy. Po sezonie wygasa jego kontrakt, a władze FC Barcelony wciąż zastanawiają się nad słusznością kontynuowania współpracy. Defensywny pomocnik nie jest już w stanie grać na najwyższym poziomie, choć dla Xaviego Hernandeza jest istotnym elementem wyjściowej jedenastki. To właśnie szkoleniowiec “Dumy Katalonii” naciska na zatrzymanie weterana na Camp Nou.

Od dłuższego czasu nie zostały poczynione żadne postępy w negocjacjach. Można wręcz powiedzieć, że utknęły w martwym punkcie. Przedstawiciele Busquetsa nie otrzymują żadnych wiadomości ze strony klubu, co stawia pod sporym znakiem zapytania jego dalszą grę w Hiszpanii. 34-latek mógł opuścić FC Barcelonę już w styczniu, jednak Xaviemu udało się go zatrzymać przynajmniej do końca sezonu.

W chwili obecnej “Duma Katalonii” skupia się na znalezieniu odpowiedniego następcy Busquetsa. Na liście życzeń znajdują się między innymi N’Golo Kante czy Youri Tielemans, którzy po sezonie mogą być dostępni na zasadach wolnego transferu. Z przenosinami do Katalonii łączeni są także Ruben Neves i Marcelo Brozović.

Władze FC Barcelony nie wykluczają możliwości dalszej współpracy z 34-latkiem, lecz brak jakichkolwiek konkretów może zmusić zawodnika do wybrania innej opcji. Nieustannie prowadzi on rozmowy z Interem Miami, które zdaniem “Relevo” przebiegają w odpowiednim kierunku. Przenosiny do Stanów Zjednoczonych i kontynuowanie kariery w Major League Soccer to w tej chwili preferowane przez Busquetsa rozwiązanie.

