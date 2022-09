Pressfocus Na zdjęciu: Antonio Ruediger

Za Antonio Ruedigerem pierwszy miesiąc w Realu Madryt. W rozmowie z portalem Sport1.de, niemiecki obrońca przyznał, co zaskoczyło go na Santiago Bernabeu.

Antonio Ruediger uczestniczył do tej pory w samych zwycięskich meczach Realu Madryt

Niemieckiemu obrońcy imponuje zwycięska mentalność, jaką prezentują jego koledzy

– Finał to dla nich najnormalniejsza rzecz – przyznaje

Ruediger zadowolony z przenosin do Realu

Antonio Ruediger latem, po czterech sezonach opuścił Chelsea FC i za darmo przeniósł się do Realu Madryt. Niemiecki obrońca co prawda był gotów pozostać dłużej na Stamford Brigde, ale nie doczekał się od włodarzy The Blues satysfakcjonującej podwyżki. Na Santiago Bernabeu z kolei mógł już liczyć na godziwe zarobki.

Pierwszy miesiąc w stolicy Hiszpanii upłynął 52-krtonemu reprezentantowi Niemiec na…samych zwycięstwach. Królewscy wygrali komplet meczów w La Liga, dwa razy triumfowali w Lidze Mistrzów, zdobyli również Superpuchar Europy. I właśnie tą żądzą zwycięstw zdumiony był 29-letni defensor.

– Siła klubu jest ogromna – przyznał Ruediger w rozmowie z portalem Sport1.de. – Oczywiście, z zewnątrz można to sobie mniej więcej wyobrazić, ale widać to dopiero, gdy jest się w środku. Trzeba tego doświadczyć.

– Tu zawsze chodzi o wygrywanie. Nie ma innej opcji. Kiedy patrzę na facetów takich jak Luka Modrić, Toni Kroos czy Karim Benzema to widzę, że są tak głęboko zrelaksowani, jakby finał jest był nich najnormalniejszą rzeczą na świecie – dodał.

